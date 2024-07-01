Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım - Son Dakika
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Politika

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım' dersem… Yani Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım" ifadelerini kullandı.

01.07.2024 08:14  Güncelleme: 08:46
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31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 37,7 ile birinci parti çıkan CHP siyaset sahnesinde taşları deyim yerindeyse yerinden oynattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birbiri ardında "normalleşme" görüşmelerine imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hamleleri ise Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ise bir hayli rahatsız etmiş durumda.

"BAHÇELİ 'YA BENİMSİN, YA KARA TOPRAĞIN' DİYOR"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e önemli bir röportaj veren CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ya benimsin, ya kara toprağın" ifadelerini kullanır gibi davrandığını belirtti.

"ERDOĞAN 31 MART ÖNCESİNDEKİ POZİSYONUNA GERİ DÖNDÜ"

Bahçeli'nin "normalleşme" resti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki pozisyonuna geri döndüğünü belirten Özel, "Ben Erdoğan'a 'Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım' dersem… Yani Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım.

"22 YILLIK HATALARINA ORTAK OLMAM"

Ama bu benim sırtıma, AK Parti'nin 22 yıllık hatalarına, sorumluklarına ortak olmak gibi hiç taşımaya niyetim olmayan bir yük koyar. Ben iktidara gidiyorum. Benim partim birinci parti olmuş. Seçimden beri her ay oylarımız artıyor. Büyük bir ekonomik kriz var. Erdoğan ne depremzede için ne de enflasyonla ilgili verdiği sözleri tutuyor" dedi.

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı\'nı dağıtırım

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ağrı ağrılı: Biri buna yerel seçimlerle genel seçimleri karıstırmamasını söylesin.Millet tepki olarak mevcut hükümete uyarı vermek istedi.Chp ve yandaşları bu ülkede iktidar yüzü göremez kendilerini nimetten saymasınlar 38 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bravo özele açık söz her zaman iyidir 19 25 Yanıtla
  • Kerim Cüceler: Hiçbir şey yapamazsın sen estetik yaptırmaya devam et. 20 18 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: fazla demlenmek iyi değildir eş başgan :-) 14 12 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Birileri milletin 31 Mart seçimlerinde Ak Partiye sarı kart gösterdiğini, genel seçimlerde asla CHP'ye oy vermeyeceklerini söyleyerek Ak Partiden kopan insanların üzerinden algı yaratmaya çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki, Ak Partiye oy verenler asla CHP'ye oy vermez diye bir şey yok. Ak Partinin Yeniden Refah gibi bir alternatifleri olmasına rağmen, saadet ve yerel yerel MHP olmasına rağmen CHP'ye oy verdiler. Öyle söylendiği gibi değil o işler. 11 4 Yanıtla
  • Süper Çocuk: Boş ver be Özgür, sen bir yandan Demlen bir yandan da estetiğe devam et. Ama unutma bu millet CHP yi iktidar yapmaz! Sizin gibi dost olduktan sonra düşmana gerek yok... 11 1 Yanıtla
  • Tuncer Okan: Merak etmeyin yoldan geçen rastgele birini Cumhurbaşkanı yapın bu durumdan daha kötü olmayiz 2 2 Yanıtla

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