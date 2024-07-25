Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin 100 milyar TL'ye yakın SGK borçlarının bakanlık tarafından tahsil edeceğini duyurması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün Erdoğan'ın restine karşılık veren CHP lideri Özel "Belediyelerdeki tüm camiler, elektrik trafoları ve ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan" dedi.

25.07.2024 15:00  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK'ya olan 100 milyar TL'ye yakın borçlarının tahsili için verdiği talimat üzerine bakanlığın harekete geçmesine tepki gösterdi. En borçlu 5 belediyenin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den alınan Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli olduğunu belirten Özel, Erdoğan'a dikkat çeken bir teklifte de bulunarak "Belediyelerdeki tüm camiler, elektrik trafoları ve ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan" diye konuştu.

Balıkesir'de konuşan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istediğini belirtti. Özel, Erdoğan'a bir teklif de sundu; "Simit 5 kuruştu sen yaptın 10 lira. Diyor ki Belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, iç içine sığmıyor. ama işi parasal boyutu canını sıkıyor. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye millet CHP'nin ne iyi iş yaptığını görmesin diye. Önünde dünya kadar dosya ama imzaları atmayarak kaynağı kullandırtmıyor.

"SGK PARASIYLA BELEDİYECİLİK YAPTILAR"

Şimdi de gelmiş SGK'ya inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. AK Parti- MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle keseceğim. Bunun tek amacı var belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak. CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, millet bunun hesabını ilk sandıkta soracak.

EN BORÇLU 5 BELEDİYE

En borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum.

"AK PARTİLİ BELEDİYEDEN KABUL EDİYORSUN"

Bunu Edirne, AK Parti'den aldığımız birçok belediyede gördüm. Şimdi de Balıkesir'de gördüm. Geçmişte ne yapmışlar camiyi ve etrafındaki meydanı verip borcu sildirmişler. Caminin tapusu belediyeden Maliye'ye geçince varıp da camiyi yıkacak, boşaltacak, oraya AVM yapacak hal yok. Ama sen bunu borca karşı AK Partili belediyeden kabul ediyorsun. Madem öyle CHP'li belediyelerdeki tüm camilerin elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları düş yakamızdan, millete hizmet etmemize engel olma.

KATLİAM YASASI VE 'KÜFE' POLEMİĞİ

Sokak hayvanları sorunu elbette var ama çözümü katliam değil. Yükü belediye başkanlarına atmaya çalışıyorlar. Sokak hayvanlarıyla ilgili tehlike geçmiş değil. Hayvan hakları fonu kurulmalı. Erdoğan'a emekli, asgari ücretli, esnaf ağır geliyor. Küfeyi taşıyamıyorsan, ağır geliyorsa bırak. Geçim olmazsa seçim olur."

Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kaho Kroyf: çok doğru bir çıkış olmuş artık bazı şeyleri çekinmeden özgüvenli bir şekilde dile getirmek önemli çünkü bu siyasal İslamcı iktidarın insafı yok 39 29 Yanıtla
    Harun Çelik: Siyasal islamla yönetilen hiç bir ülke gelişmemiştir gelişmezde liberal islamcıda olda olmaz o iş dinin devlet işlerinden mutlaka ama mutlaka ayrılması lazım sosyal demokrat bir yönetim şart 1 1
  • Mehmet Yılmaz: 5 aydami borçlandı bu belediyeler önce de vardı bu borçlar niye tahsilat yapmadınız gülünç geldi bana 40 12 Yanıtla
    Harun Çelik: Mesele üzüm değil bağcı dilerim halk öz sebebini anlar sn Erdoğanın bu çıkışının nedeninin borçlar olmadığı aşikar 0 0
  • Mustafa Yüksel: boş boş konuşmayın konserlere milyonlar vereceklerine reklamlara milyonlar vereceklerine borçlarını versinler 3 1 Yanıtla
    Harun Çelik: Dinazor parka 800 milyon dolar yatırıp hurdaya ayıracaklarına borçları ödeseymişler diyemiyorsun tabi 0 0
  • Ali Güven: on beş lira dünyada bi habersin boş yapma 1 0 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: İktidar savaşında şu an gücü elinde bulunduran güçsüzü ezmek istiyor. Aslında ezilen yine halk olacak bu belediyelerin borçları şimdiye kadar neden tahsil yoluna gidilmemiş bunu da açıklasınlar halk bilsin. 0 0 Yanıtla

15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:28 İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement