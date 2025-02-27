Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın? - Son Dakika
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Politika

Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

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CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz'' sözlerine yanıt verdi. Özel ''Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın?" ifadelerini kullandı.

27.02.2025 13:08
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı toplantıda konuştu.

"MAFYALARI MI ÜZERİMİZE SALACAKSIN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Haddini bileceksin" sözlerine de yanıt veren Özel "Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları mı üzerimize salacaksın?" dedi.

"ÜLKEYİ KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ"

Özel, yaklaşan seçim sürecine de değinerek, 23 Mart'ta CHP üyelerinin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini hatırlattı. Özel, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak, halkın hakkını koruyacak, yoksulu gözeten, ülkeyi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 teğmen ve 3 komutanın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin ihraç kararına ilişkin 'hayır' oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olmasına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.

Özel "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz, arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" demişti.

Özel\'den Erdoğan\'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bu Kim:
    boş yapma millet sizin ne naneler yedeginizi biliyor sözde atatürkçüler tskya laf söyleycek öylemi ? 66 115 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal olsun özgür özel konuşuyor millet niye gerçeklerden korkuyor kaçıyor bu yalaka yorumcular hep izin ..... o.ee 71 58 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Disariyada böyle kabadayı olsan Trump gqzzeyi bosaltacagim diyor İsrail Suriye'yi işgal etti Senin derdin CHP Atatürk dusmani 55 26 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Atatürk'ü kullanarak siyaset yapıyorsunuz ama bu millet uyandı Atatürkten sonra chp ne yapmış bu memlekete siz gidin HDP'yle kolisyon kurun pkkya sahip çıkın bir Edirneli olarak sizden utanıyoruz 33 41 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    heeee işler karışıyor - muhalefete cesaret gelmiş birşeyleri biliyordunda bu zamana kadar neden bekledin ifşanın tam sırası. 23 25 Yanıtla
  • semeM1963:
    Bıktık bunların kısır bonuşmalarından ülke için daha güzel şeyler yapılabilir yarışacaklarına dedem dünya geldiğinde aynı sorun babam dünya ya geldiğinde aynı sorun bende aynın sorun en iyisi Türkiye yi komple yeniden kurmak 23 4 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    TÜM DİKDA TEK ADAM VEDE SARAY REJİMLERİ ERGEÇ YIKILMIŞ HALK GEREGİNİ YAPMIŞDIR YENİLMEZ OLAN TEK ŞEY DOĞRULARDIR VEDE HALKDIR 11 7 Yanıtla
  • Esentepe:
    yalla fransa ya!! 7 4 Yanıtla
  • Esentepe:
    temizlik basladi!! 8 2 Yanıtla
  • monşer null:
    heyyt be aslanım 6 4 Yanıtla
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