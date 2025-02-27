Özel\'den Erdoğan\'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Haddini bileceksin" sözlerine de yanıt veren Özel "Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Yoksa ilişki içinde olduklarının, ilişki içinde olduğu mafyaları mı üzerimize salacaksın?" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 teğmen ve 3 komutanın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin ihraç kararına ilişkin 'hayır' oyu veren Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olmasına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.

Özel "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz, arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" demişti.