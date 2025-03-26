Özgür Özel\'den Erdoğan\'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki protestolar sırasında zarar verilen Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

"BURADA BİR DARBE GİRİŞİMİ YAŞANDI"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel'in konuşmasında satır başları şöyle:

"Burada bir darbe girişimi yaşandı. O darbe girişiminin püskürtülmüş olmasının sonucunu alıyoruz. Bizim arkamızı dayayacağımız yegâne güç İstanbul'un iradesiydi. Valilik 5 gün süreli toplanma eylem yasağı getirdi. Hatta bizim kapalı toplantılarımıza dahi getirdi.

Hepimiz biliyoruz ki; Ekrem Başkan'ın diplomasını iptal edip alanlar onu yollamaya niyetliydiler. Bir hafta boyunca tutuklama işlemleri ile birlikte medya kayyum haberleriyle kayyum beklentisini gösterir haldeydi.

Biz bu yasaklara karşı milletimizi çağırdık. İlk gece 150 bin kişiydik, rakam pazar akşamı 1.2 milyon üzerinde bir kalabalığa hepimiz tanık olduk. Meydana çıkan tüm yollar yasak olmasına rağmen, trafik kesilmiş olmasına rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdiler, Türkiye'de 15.5 milyon kişi sandıklara gidip Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı adayı yaparken, 1.5 milyon insan tarihi yarım adayı doldurdu.

"BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞIM"

Şimdi bugün, biz 7 günün sonunda, burada bir oylama yapılıyor. Ekrem Başkan'ın vekili belirleniyor. Kayyum riski ortadan kalktı. Dün akşam son eylemimizi yaptık. Burada iftar sofraları kurulacak. Ben zaten bu vakitten sonra ölümü de göze almışım, mezarı da göze almışım. O mezar benim canımdan çok sevdiğim Manisalılara emanet. Bu mübarek günde 16, 18 yaşında çocukları bırakacağına tutuklatıp bunları söylüyorsun."

Zarar verildiği ifade edilen mezarlarla ilgili de konuşan Özel, "Biz bu caminin önünde İBB'nin zabıtasıyla tedbir aldık. Polis kendi tedbirini aldı. Vatandaşları polisle karşı karşıya gelmemeleri için uyardık. Burası Şehazade Camii. Mimar Sinan'ın en önemli erken dönem eserlerinden biri. Polis hızla gaz sıkıp kovalamaya başlayınca buradan kaçanlar olmuş. İki mezar taşı devrilmiş ertesi sabah Vali gelmeden onarılmış. Vali'ye de bunu anlatmışlar." dedi.

ERDOĞAN'A "TURP" YANIT: ORTAYA ÇIKSIN KABUL EDİYORUM

Erdoğan'ın "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında en yakınlarının yüzlerine bile bakamayacaklar" sözüne de şu yanıtı verdi:

"Ortaya çıksın kabul ediyorum, çıkmıyorsa aynen iade ediyorum. Artık kamuoyunu ikna edemeyince yalanı ve iftirayı büyütmeyi tercih eder. Muhalefetin tamamı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hesaba kurban gittiğine inanıyor. Bu kadar büyük, herkes her şeye merakla bakarken siz Ekrem Bey'le ilgili hala turp mu sakladınız? Elinizde kanıt var ve ortaya koymadınız öyle mi? Böyle bir kanıt olmadığına Ağrı Dağı'nın gerçek olduğu kadar eminim. Onun çıkarıp çıkaracağı turp, Gezi olaylarından sonra 'cuma göreceksiniz' dediği kanıttır. O işin tadı kaçtı. 'Turpun büyüğü heybede' dedin, ortaya döktün. Yeni turp murp yok. Ortaya çıkacak kanıt beni ailemin yüzüne bakamayacak hale getirecekse kabul ediyorum. Her gün de sayacağım."