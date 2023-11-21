Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ''Yüzde 50+1'' tepkisi: Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü yaptığı "50+1 şartının değişmesi isabetli olur" çıkışına MHP lideri Bahçeli'nin verdiği "Eksikleri olabilir ama taviz verilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı da kimse açamaz" yanıtını gündemine taşıyan Özel, "Biz kendi yolumuzdayız. Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi" ifadelerini kullandı.

"KENDİNCE BİR KOALİSYON YAPIP ORADAN AYRILMAYACAK"

CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında gündemdeki "Yüzde 50+1" tartışmalarına değindi. Özel şu ifadeleri kullandı; "Çok merak ettikleri 50+1 tartışmasına buradan cevap verelim. 10 Kasım 2021'den önce 5 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, 50+1 rastgele bir tercih değildir, gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Yani birilerini tahmin ediyoruz solcuları, sosyal demokratları işte Kürtleri, Alevileri bu devleti yönetmeye değer görmüyor ya kendince bir koalisyon yapacak hiç oradan ayrılmayacak. Çok bilinçli, vazgeçilmez kriter.

"23 KASIM'DA 'BU MASUM BİR TALEP DEĞİLDİR' DİYOR BAHÇELİ"

10 Kasım 2021'e gelince bir şeyler olmuş, diyor ki Temel Karamollaoğlu ziyaretinde "50+1'in mahsurlu olduğunu anladık." 16 Kasım'da cevap geliyor ittifak ortağından. Sayın Bahçeli diyor ki, "50+1 oy hesabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigal olunur. "23 Kasım'da da bu masum bir talep değildir" diyor Bahçeli.

"MHP'NİN SIRTINDA BİR KAMBUR OLDUĞUNU İFADE EDİYOR"

Tartışma rafa kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya dönüşü uçakta Erdoğan şöyle söylüyor; '50+1 şartının değişmesi isabetli olur, partileri yanlış yollara sevk ediyor, yanlış işler yapılıyor. MHP'nin yanlış bir yol olduğunu, sırtında bir kambur olduğunu ifade ediyor.'

"BİZİMLE BİRLİKTE ANAYASA DEĞİŞTİREMEYECEKSİN"

Bu sözlere ne yanıt vereceği merak konusu olan Devlet Bey bugün çıktı ve 'Eksikleri olabilir ama taviz verilemez. Ama sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı da kimse açamaz. Bizim CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil, şundan dolayı değil. Şimdi sayın Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi değiştireceksin, ortak mı değiştireceksin, ittifak mı değiştireceksin, rahmetli Erbakan'a attığın kazıkta olduğu gibi gömlek mi değiştireceksin, ne değiştirirsen değiştir ama emin ol bizimle birlikte Anayasa değiştiremeyeceksin.

"AYRILMANIZA BEL BAĞLAYAN YOK"

Anayasa, Erdoğan için değil her doğan için yapılır, o da toplumsal mutabakatla yapılır. Öyle MHP ile başbaşa verdik, noktasını virgülünü değiştirmez dersen seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan, git derdini başka tarafta anlat. Bu yürümeyen bir evliliği birinin bitirmeye birinin sürdürmeye devam etmesi gibi oluyor. Ayrılmanıza bel bağlayan, birleşmesine umut bağlayan yok. Biz kendi yolumuzdayız. Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi."