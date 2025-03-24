Özel\'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

"İMAMOĞLU'NUN TRT 1'DEN CANLI YAYINLANARAK YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

"Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz" diyen Özel, İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT 1'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz: İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yayınlanmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın!"