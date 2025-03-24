Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın - Son Dakika
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Politika

Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT 1'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

24.03.2025 22:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte bir kez daha Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

"İMAMOĞLU'NUN TRT 1'DEN CANLI YAYINLANARAK YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

"Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz" diyen Özel, İmamoğlu'nun yargılanacağı davanın TRT 1'den canlı yayınlanması çağrısında bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz: İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yayınlanmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın!"

Özel\'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • mustafa sagdic:
    canlı yargilamazlar. o zaman rahat raht iftira atıp seçmeni kndiramazlar ki 72 82 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Gören gördü... Öküz öldü.. daha da dikiş tutmaz bu falan filan siyaseti... Herkes gördü ve görecek kaçar yol kalmadı artık... Az daha sabır ve sükunet içerisinde bekleyelim bakalım neymiş bu iftiralar ... Saygılarımla 0 0
    Derya Nadir:
    O da biliyor zaten bunu ... Bu sebeple söylüyor.. yoksa kendisi yakalattı diyorlar ama bakalım göreceğiz... Saygılarımla 0 0
  • Hakan ÖZTÜRK:
    hala ne bekliyorsun alın şunu içeri eko ile canlı canlı yayın yapsın alın daha 84 50 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    noldu la aktroller gikiniz cikmiyor? iddialara cevap veremiyoruz biz aynen 43 78 Yanıtla
    1Belinay:
    dertleri makemeyi sulandırmak erdoganı şiir oku diye canlımı yargıladılar 0 0
    Derya Nadir:
    Neye cevap verelim ki ???? Hırsıza destek olan da aynı onun gibidir derler büyüklerimiz... Bizde onları dinliyoruz .. sizin gibi büyüklerimizi ya da küçüklerimizi al aşşagı etmiyor saygımızı esas sevgimizi gönülden görüyoruz... Siz debelenin şimdi nasıl AKlayacaksınız sevgi pıtırcıklarını .... Neyse.. saygılarımla 0 0
  • Talip Konyali:
    Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır 108 10 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu adam iyice saçmalıyor..imamoğlunu kurtarmaya çalışmayın dürüst ve adalet isteyin.ama sağı solu yıkarak değil 81 20 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    bu soruyu ciddiye almıyorum, bu iftiradır, buna cevap vermem, bu bir kumpastir dan başka birşey söylese olur da. ona da g. nuz yemez. işiniz gücünüz tiyatro 62 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'den İmamoğlu için TRT 1 çağrısı: Canlı yayında yargılansın - Son Dakika
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