ABD\'deyken İmamoğlu\'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verilmişti.

ABD'YE HAREKETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

Gözler İstinaf Mahkemesi'nde çıkacak karar çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"BİZ HER İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

ABD'de olduğu süreçte İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklarına dair de konuşan Özel, "İstanbul il başkanımız ve genel başkanvekilimiz o toplantıyı yönetecekler. 6 genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İBB Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben kendisiyle dün akşam baş başa bir görüşme yaptım, kendimiz de bunu değerlendirdik. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz.

"DEMOKRASİ TOKADINDAN DERS ALMADINIZ MI?"

Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemesi gerekir. Böyle bir saçmalık, şuursuzluk yok. Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını düşünmüyorum. Demokrasi tokadından ders almadınız mı? Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisini atar. Tut ki biz ABD'deyken oldu, hemen geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum. A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz" ifadelerini kullandı.