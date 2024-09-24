ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD seyahati öncesinde 'Ahmak Davası'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkma ihtimaline ilişkin konuştu. ABD'deyken bu yönde bir karar çıkması halinde ne yapacaklarını açıklayan Özel "Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Böyle bir saçmalık, şuursuzluk yok. Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını düşünmüyorum. Demokrasi tokadından ders almadınız mı? Karar çıkarsa hemen ABD'den geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum" dedi.

24.09.2024 12:56
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verilmişti.

ABD'YE HAREKETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

Gözler İstinaf Mahkemesi'nde çıkacak karar çevrilmişken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'ye hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"BİZ HER İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ"

ABD'de olduğu süreçte İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklarına dair de konuşan Özel, "İstanbul il başkanımız ve genel başkanvekilimiz o toplantıyı yönetecekler. 6 genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İBB Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben kendisiyle dün akşam baş başa bir görüşme yaptım, kendimiz de bunu değerlendirdik. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz.

"DEMOKRASİ TOKADINDAN DERS ALMADINIZ MI?"

Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemesi gerekir. Böyle bir saçmalık, şuursuzluk yok. Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını düşünmüyorum. Demokrasi tokadından ders almadınız mı? Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisini atar. Tut ki biz ABD'deyken oldu, hemen geri döneriz. Ben öyle bir güne uyanacağımızı inanmıyorum. A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD\'deyken İmamoğlu\'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

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Son Dakika Politika ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sadece Beşiktaş:
    BEN OLSAM ÖMÜR BOYU VERİRİM CEZA BU ADAMA HAKETMİYOR İSTANBULU. 92 95 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    KAÇ SENEDİR BÜYÜKŞEHİRLERİ CHP YÖNETİYOR NE DEĞİŞTİ ACABA BAKIYORUM İCRAAT YOK YENİLİK YOK HİZMET YOK AMA BELEDİYELERİN BORÇLARI KAT VE KAT ARTMIŞ BU PARALAR NEREYE GİTTİ ACABA? 73 56 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    HAYIRDIR ÖZGÜR EFENDİ NE YAPACAKSIN CEZA ONANIRSA GERİ DÖNÜP VERİLEN CEZAYI İPTAL EDECEKSİN YARGIYI AB YE ŞİKAYETMİ EDECEKSİN HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR REİSE ŞİİR OKUDUĞU İÇİN ZİNDANA ATTILAR O GÜN CHP OLARAK NEDEN MÜDAHALE ETMEDİNİZ NEDEN ŞİİR OKUMAKTAN CEZA OLURMU DEMEDİNİZ AMA SİZ BAYRAM ETTİNİZ ( ARTIK TAYYİP ERDOĞAN MUHTAR BİLE OLAMAZ ) SÖZLERİNİ SÖYLEYİP KUTLAMA YAPTINIZ HERKES CEZASINI ÇEKECEK 58 30 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    polatlara tahliye bu adama ceza. sonra yargi baagimsiz turkuleri 45 37 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Kimse buna yeltenemez, o sıkar 31 46 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kac senedir buyul sehirleri bu adam yonetiyor borc artiyor demis makarna nin biri. sen hangi ulke de yasiyorsun. kac senedir bu ulkeyi ayni adam yonetiyor fis birc 1 trilyon dolari gecti. 14 33 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ON SENEDİR ÇENGELKÖY BOSNA BULVARI KÖSTEBEK ÇUKURUNA DÖNDÜ 3 KM LİK YOLU DÜZELTEMEYEN BİR BELEDİYENİN GÜNDEMİ MEŞGUL ETMESİNİN ANLAMI YOK 30 13 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Traji komik bir dava ahmak kelimesinden siyasi tasak adalete bak 14 23 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gereksiz 27 5 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Andaval .! 4 2 Yanıtla
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