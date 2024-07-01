Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt - Son Dakika
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Politika

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'yi karıştıran taciz olayı için muhalefeti suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, Erdoğan'ın "Olayların sebebi muhalefetin zehirli söylemleridir" sözlerine "Bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var" ifadeleriyle karşılık verdi.

01.07.2024 15:09  Güncelleme: 15:37
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesi şehri yangın yerine çevirdi. Kalabalık grupların şehirdeki iş yerleri ve araçları ateşe verdiği olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 67 kişi gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada olaylarla ilgili olarak muhalefeti suçladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUHALEFETİ SUÇLADI

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemlerdir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert sözlerine ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dakikalar sonra yanıt geldi. Yangından etkilenen Aydın Kuşadası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel "Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın.

"BU KADAR SIĞINMACININ GELMESİNDE HANGİMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var" diye konuştu.

Özel\'den Kayseri\'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan\'a yanıt

Özgür Özel, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Arslan: Vakit çok geç olmadan( aslında çok geç kalındı) Recep Tayyip Erdoğan dan kurtulmak bu ülke için son derece kritik öneme sahiptir,muhalefetin lafı bırakıp erken seçime çağrısı mutlak surette gereklidir,ülke mahvolmuş durumda ekonomik dar boğaz bir yandan her kademede kötü yönetim liyakatsizlik artık son bulmalı,göçmen sorunu denilen problemi düşman bile bize yapamadı, ülkesini seven biri bu sorunu yaratirmiydi size soruyorum, kesinlikle biran önce erken seçim 99 8 Yanıtla
    Oğuz Özen: Ali kardeşim tespitlerinizi paylaşıyor ve aynen katılıyorum fakat, çok ama çok geç kaldık benim artık, hiç ama hiç umudum kalmadı:(( inşallah yanılırım ama yanılacağımı düşünmüyorum maalesef geç kaldık:((( 40 4 Mesko Aljovic: imza 5 2 İlhami Koçsedir: Daha 1 yıl önce seçim yapıldı. insanlar cahil olursa farklı bir şey bekleme 5 2 Ali Arslan: İlhami, erken seçim detince hemen seçim yapılmıyor ki, en az 1 yil olağanüstü durumlarda bile 6 ay sürer hazırlık aşaması bazen unutkan ve gerçekten senin dediğin gibi cehaletten düşünemiyor 2 1 Ali Arslan: Birde İlhami kardeş gerçekten bu hükümet cahilleri çok iyi kullandı çok iyi oy devsirdi, kesinlikle haklısın ama ben artık bu düzenin değişeceğine inanıyorum 2 1
  • Ender Kervancıoğlu: RTE: Muhalefetin başındaki zat ve etrafındakiler diyorki mültecileri ülkelerine göndereceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz o mazlumlara vatandaşlık da vereceğiz. Savaştan kaçıp ülkemize sığınan suriyeli kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Suriyeli sığınmacılara 40 milyar dolar harcadım. Bir daha harcarım. 42 3 Yanıtla
  • Turkoğlu null: Reis Seçğm Kaybederse Bir Bu sığınmacılar, Birde Emekliler Yüzünden kaybedecek 28 2 Yanıtla
    Whatisup Up: Birde bu ikisi haricinde bunlarında ve bir takım kesimlerin kayirmasinin sonucu olan ekonomi yüzünden kaybedecek. 4 1
  • Ahmed Mehmed: Geri kabul anlaşmasını bunlar yapamamış gibüii 15 0 Yanıtla
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