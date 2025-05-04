Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında yaşanan yumruklu saldırı sonrası ilk kez konuştu. Özel "Birileri bugün barışın konuşulmasını istemedi, kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Bu saldırı siyasete yapılmış bir saldırıdır. Mutlaka bir azmettireni vardır" dedi.

04.05.2025 14:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

66 yaşındaki saldırgan S.T. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken CHP lideri Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama

"BUGÜN BARIŞIN KONUŞULMASI LAZIM"

Özel "Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için buradayız. AKM'de sabah törene katıldık. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye'nin demokratik açılımlarla Türkiye'deki tüm hak ihlallerin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu gündü. Birileri bunlar konuşulmasın istediği için bugünkü saldırının gerçekleşmesine ön açtılar. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, Konya'da yaşananlar...

"BU SALDIRI SİYASET KURUMUNA YAPILMIŞTIR"

Buradan tek bir şey rica edeceğim Sırrı Süreyya'nın aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Olay olduktan sonra eşimi annemi kızımı arayıp 'devam ediyorum' dedi. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu.

Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama

"KUTUPLAŞMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Genel başkanlar hapse kondu, linç girişime uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuz zaman göze alıyorsunuz. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok" diye konuştu.

Özel\'den saldırı sonrası ilk açıklama

Özgür Özel, Politika, Güncel, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Fatih mehmet yıldız:
    vayyy milleti sokağa çağıran özel efendiye bak, kutuplaşmayalım diyor 321 265 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    abi biri hayrına şu özgür beyi bi manisa sarı binaya götürsün kutuplaşma diyor. sanki 1 aydır ben yapıyorum yayğara yı 235 126 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baskanım harika bir acıklama. sonuna kadar destekliyoruz seni helal olsun. birileri tir tir titriyor sonu yaklastıgı icin. 115 224 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Daha dün insanları ayrıştırdın ve sokağa çağırdın devleti milleti karşı karşıya getirdin şimdi çıkmış barıştan bahsediyorsun sen ne söylediğini ve ne yaptığını bilmeyen zavallı birisin normal değilsin. 182 81 Yanıtla
  • 123456mm:
    O zaman kutuplaştırmayın insanları. Bence önce birbirinize saygılı olun. Çünkü bu millet ne denirse ona inanıyor. Hem iktidar hem muhalefet. Saygı. 167 48 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    orda özgür özeli vursaydi oldurseydi ne olacaktı ,,korumalara bakın tam bir komedi gerçekten bunlar nasıl bir koruma eğitimi alıyor anlamiyorum ... 143 19 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Fatih Mehmet Yıldız,Adam sokağa çağırmasında , sizin gibi her şeye biatmı etsin istiyorsun?Gösteri ve yürüyüş hakkı anayasal bir haktır unutma bunu...Sen anayasal haklarını bilmezsen senin haklarını daha çok yerler... 60 101 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Yumruk atabilecek kadar yaklaşılabiliyorsa korumalar konu mankeni mi!!! 127 7 Yanıtla
  • Ferhat barış Karabüber:
    Şamar oğlanı mi diyorlardı oyle bir kelime vardı da 74 29 Yanıtla
  • 6565y5:
    olur olur böyle şeyler 64 37 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    yumrukmu atmis ben tokat gibi gördüm film gibi 42 9 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Kutuplardan bir sizsiniz.Saldırıyı onaylamıyorum ancak Kutuplaşmayı teşvik eden Siyaset yaptığınız da aşikar.Size geçmiş olsun ve Bu hakaret küfür siyasetini tüm ülke terk etmeli.Herkes bu vatanın evladı,Hangi partiden olursa olsun 36 9 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ortalığı karintirın sonrada baristan bahsedin. kerizlerde inansin 30 8 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    ülkeyi kutuplaştıran türk mallarını ya da size destek çıkmayan sanatçıları boykot yaptıran kim...sonuç ortada 29 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    parali asker bunlar.cubukta olanin benzeri.ama ayni kisi yolladi. biliyorsunuz kim oldugunu 9 27 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Birtaneçik sivrisineği koruyamadılar yazıklar olsun. korumalar ortamda kadın kızlara bakarak göz banyosu yapaçaklarına, kendi pozlarını göstere bilmek için mi maaşları 86 Million Milletimin vergileriyle ödeniyor. Kesinlikle kabul edinemez bir durum. Tekrar tekrar geçmiş olsun sayın Sivrisinek :(( 25 9 Yanıtla
  • Can Gönül:
    insanlari sokağa çağırip kutuplastiran sensin..... 24 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    aynı saldırı cumhurbaskanına yapılsaydı o adama neler yapılmazdıkı..şimdı bu saldırganı serbest bırakırlarmı bı bakın bakalım...arkasında kım var organızasyonlu işe benzıyor 10 17 Yanıtla
  • Kzk :
    Barışı en çok siz istemiyorsunuz. Özgür efendi 15 6 Yanıtla
  • Ergün Akyüz:
    bu olayı elbette tasvip etmiyorum ama bomboş adamsın.. 15 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    trajikomik bir açıklama, kutuplaşma yapan da kendisini karşı çıkan da, her zaman ki gibi kendileri çalıp kendileri oynuyor 16 3 Yanıtla
  • metehan Düzer:
    beş yüzlü 14 5 Yanıtla
  • Alper Elma:
    adama yemek kartı vermemisiz adamda saldırmış ne edek yani aben gurban yapma etmemi Düyek. ne malum 4 göz ekonun yaptirmadigi 13 6 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    bira durulmuş sanki hadi hayırlısı 8 4 Yanıtla
  • Berat null:
    arkadaşlarını özlemiş 4 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Yeni tiyatro 6 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Hoş olmamış ama özel haber olmuş ayrıca burası Türkiye her an gündem değişebilir 5 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    akiittt lerin işi ne olacak, adam aç ama sebebini Cho diyip göndermişler belli ki, her zamanki gibi sorumlu hep başkaları , acliginda, eğitimin de, ekonominin de, cahilligin, de adam kayitmanin da , ceteleamenin de hep sebebi başkaları iktidar hep suçsuz 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Eris:
    Sahtekar 3 1 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Geçmiş olsun. Hele ki içinden geçtiğimiz şu zamanda ve böyle bir günde yapılan bu saldırı çok tehlikelidir! Bu şerefsiz kesinlikle konuşturulmadır! 2 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    kutuplaşmayı senden alâ yapanmı var özgür efendi. her şeyin altında azmettiren falan siyaset cıkarmaya calısıyosun. sana yapılan o saldırı hiç insanı olamaz mı. birilerinin sinirini vatandaşın sinirini bozmuş olamazmısın. kabahati biraz da kendinde ara 3 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    23 senedir toplumu kutuplastiran saldırgan hale getiren ahlaksızlık tavan yapmis yolsuzluk hırsızlik normal bir hal almış kılicdarı hic sevmem adami linc etmeye calistilar simdide yumruklu saldırı bunlarin sorumlusu iktidardır. 0 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Yumruk atmadı, fakat Osmanlı Tokatı atarken avucunun içinde hangi zehirli madde vardı bilemem, ikinçisi eklendigindie zehirlenerek öle bilir. Doktora görünmesinde fayda var. Ama tabi Sivrisineklerde durum değişe bilir. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    alsana kutup özel nasıl iyimi böyle verdin gazı millete sonunda kendinizde dovdurtun tebrikler 2 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ne içiyorsan söyle aynısından bende istiyorum 0 2 Yanıtla
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