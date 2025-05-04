CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

66 yaşındaki saldırgan S.T. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken CHP lideri Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

"BUGÜN BARIŞIN KONUŞULMASI LAZIM"

Özel "Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi için buradayız. AKM'de sabah törene katıldık. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye'nin demokratik açılımlarla Türkiye'deki tüm hak ihlallerin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu gündü. Birileri bunlar konuşulmasın istediği için bugünkü saldırının gerçekleşmesine ön açtılar. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, Konya'da yaşananlar...

"BU SALDIRI SİYASET KURUMUNA YAPILMIŞTIR"

Buradan tek bir şey rica edeceğim Sırrı Süreyya'nın aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Olay olduktan sonra eşimi annemi kızımı arayıp 'devam ediyorum' dedi. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu.

"KUTUPLAŞMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Genel başkanlar hapse kondu, linç girişime uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuz zaman göze alıyorsunuz. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok" diye konuştu.