Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek - Son Dakika
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Politika

Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yanıt verdi. Özel "Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak" dedi.

22.10.2024 14:45
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN GRUP TOPLANTISINDA BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAPALI KAPILAR ALTINDA MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Özel "Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli'nin kendi iradesiyle 'Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız.

"TERÖRÜN BİTMESİNE BİZ TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

"NE YAPILACAKSA TBMM'DE YAPILMALIDIR"

Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak.

"BU ÇAĞRININ ARKA PLANI KÖTÜ KOKUYOR"

Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK'ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış. İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye'nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan'ın işini çözmek gibi kokuyor. Kötü kokuyor.

"EL YÜKSELTİYORUM DEVLET BEY, KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM"

Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım.

"DEMOKRASİ, KARDEŞLİK TEKLİF EDİYORUM"

Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar Rizeli Erdoğan kadar Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Laz kadar eşit hissettiği öteki hissetmediği, demokratik siyaset kanallarının hepsinin açık tutulduğu, kimsenin içerilerde tutulmadığı, öğrencilerin akademisyenlerin haklarının yenmediği, tüm demokratik haklarının dünya standartlarında kullanıldığı ülke yapalım. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada, aklı da ruhu da TBMM'de.

Özel\'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli\'ye şartlı destek

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Son Dakika Politika Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Abdullah Çelik:
    Onu bunu tanımam çözecekse sadece Sayın Devlet Bahçeli çözer 53 233 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    REFERANDUMA GETİRİN MECLİSE DEĞİL HALK KARAR VERSİN. YERSE... İDAM MI-AF MI? MİLLETE SUNUN... 187 9 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    İçimden bağırıp çağırmak geliyor ama devletimiz bunu uygun gördüyse vardır bir bildiği demekten başka birşey gelmiyor elden 47 128 Yanıtla
  • Semih Öz:
    "bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor" diyordu Mehmet Akif ersoy. şimdi ise bir oy uğruna ne güneşler batmış meğerse. yazıklar olsun.. 138 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    al birini vur ötekine. 126 13 Yanıtla
  • Alpi:
    Yani şimdiye kadar ölenler inmüatüne su içelim anladık tamam !!!! 76 11 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Yazıklar olsun hepinize.. akıl tutulması 74 7 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Savaş kapıda israil ürdünü de ele geçirirse israil sinirimizda güneydoğumuz tehlike altında israille mi savaşalım yoksa terörle mi uğraşalım 11 68 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Senden de bir halt olmaz.. ne oluyor oğlum şize… tek çare vatan partisi 19 37 Yanıtla
  • Emr e:
    Elinden oyuncağı alınacak korkusu sardı Terör bitmiş yada çıkmış umrunda değil Yapmazsa kötü olan Bahçeli yapınca da çok kötü Bizi saf dışı bırakmayın diyor Halbuki dışarda falan değil durduğu yer olayın tam göbeği 12 18 Yanıtla
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