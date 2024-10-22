Özel\'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli\'ye şartlı destek

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son yılların en dikkat çeken çağrılarından birinde bulunarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN GRUP TOPLANTISINDA BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAPALI KAPILAR ALTINDA MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Özel "Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli'nin kendi iradesiyle 'Tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız.

"TERÖRÜN BİTMESİNE BİZ TAM DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

"NE YAPILACAKSA TBMM'DE YAPILMALIDIR"

Devlet Bey'in bugünkü açıklaması Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak.

"BU ÇAĞRININ ARKA PLANI KÖTÜ KOKUYOR"

Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK'ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış. İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye'nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan'ın işini çözmek gibi kokuyor. Kötü kokuyor.

"EL YÜKSELTİYORUM DEVLET BEY, KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM"

Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım.

"DEMOKRASİ, KARDEŞLİK TEKLİF EDİYORUM"

Gelin her Kürt'ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar Rizeli Erdoğan kadar Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Laz kadar eşit hissettiği öteki hissetmediği, demokratik siyaset kanallarının hepsinin açık tutulduğu, kimsenin içerilerde tutulmadığı, öğrencilerin akademisyenlerin haklarının yenmediği, tüm demokratik haklarının dünya standartlarında kullanıldığı ülke yapalım. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada, aklı da ruhu da TBMM'de.