Özel\'e saldıran şahıs ambulansa sokularak gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

AKM çıkışında yaşanan provokasyonun ardından ortalık bir anda karışırken polis ekipleri kısa süre içinde şahsın kimliğini tespit edip gözaltına aldı.

AMBULANSA SOKULUP GÖZALTINA ALINDI

Özel'e yönelik saldırısı nedeniyle korumalar ve partililerin tepkisine neden olan şahıs linç girişimine karşı polis ekiplerince ambulansa bindirildi. Burada gözaltına alınan saldırgan ambulansın etrafının polis kordonuyla çevrilmesinin ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.