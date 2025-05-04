Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir - Son Dakika
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Politika

Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir

Özel\'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğraması ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir; önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır" dedi.

04.05.2025 16:53
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İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğraması ile ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

"HER ANLAMDA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜRPERTİCİDİR"

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

"ZAMANA YAYILMIŞ İÇ VE DIŞ BAĞLANTILI BİR SİYASİ TERTİP Mİ OLDUĞU AÇIKLIĞA KAVUŞMALIDIR"

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye'yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde;

Bahçeli'den Özel'e saldırıya ilişkin ilk açıklama: Her anlamda düşündürücü ve ürpertici

Sırrı Süreyya Önder, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • tuncay8891:
    Sen hastayken o Adam azini bile acmadi yakismaz dedi sen adini bile anmiyosun sn bohcali senin elin olabilir 108 29 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    çok lazımdın içten içe seviniyorlar topunuza gereken ders verecez millet olarak 103 30 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    işte yarattiginiz kitle bu. 104 21 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    artık gençlerin önünü açın 90 16 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    hem hedef gösterin hep ah vah edin oe 78 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNLAR SON 5 YILDA EKILEN NEFRET TOHUMLARININ MEYVELERI DUN MEZARLIK, BUGUN CENAZE ESERINIZLE GURUR DUYUN 56 11 Yanıtla
  • 367236:
    bu insanları bu duruma getiren kimler acaba Türkçe demiş ya 52 12 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    acaba bu sizlerden birine yapılsaydı yine münferit mi derdiniz? 49 7 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    siyaset kurumundaki herkes dönüp kendini bi sorgulamalı. ben nerde hata yaptım da bunlar başımıza geliyor demeli. herkes kendi iç hesaplaşmalarını yapmalı çeki düzen vermeli kendine. herkes başına gelenlerden birilerini suçluyor. kabahat sende ve senin gibi siyasetçilerde özgür efendi. 12 36 Yanıtla
  • Ulas Ert:
    İki tane evladını katleden bir insan bir cani nasıl oluyor ellini kolunu sallayıp sokaklarda geziyor 39 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ne düşündürücüsü sen bu yolları en iyi bilenlerden sin sayın büyüğüm . 31 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Bir ayağın çukura girmiş. Ben ölünce bir siyasi kurumun yöneticisi derse diye düşünmeyecek kadar pozisyon kaymış 19 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    arkasında kım var kım tuttu onu ortaya cıkar 12 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bahçeli Akıllı adamdır planlamış provakasyon olabilir caapeden herşey beklenir 0 11 Yanıtla
  • MUSTAFA AKTAŞ:
    Türkü ocakları ile yani bizimle alakası yok diyorsunuz yani sayın Bohcali 7 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    cumhur ittifakının istediği bu zaten ayır boz dağıt 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Sayın bahçeli,nin basın açıklamasının sonunda sayın sırrı süreyya önder kardeşime allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum diye ifadesini bitiriyor biraz etrafınıza iyi bakın beğler 1 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    :) 0 1 Yanıtla
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