Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış - Son Dakika
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Politika

Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra gerçekleşen kritik görüşmede CHP lideri Özel'in asgari ücrete ara zam yapılması ve 17 bin lira olan asgari ücretin 22 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini iletti.

12.06.2024 10:17  Güncelleme: 10:37
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Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki liderin 12. kattaki görüşmesi 1,5 saat sürerken milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret meselesinin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMALI"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

RAKAM BİLE TELAFFUZ EDİLDİ

Haberler.com olarak iki liderinde görüşmesi sonrası kulislerden edindiğimiz bilgiye göre; Özel'in görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret için bir de rakam verdiği ve "Yapılacak ara zamla asgari ücret 22 bin lira seviyelerine çekilmeli" dediği de gelen bilgiler arasında...

HÜKÜMET ARA ZAMMA KAPILARI KAPATMIŞTI

Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın temmuz ayı için ek zam beklentisi son dönemde iyiden iyiye artarken, hükümet asgari ücret için ara zamma kapıları tamamen kapatmıştı.

Geçen ay gazetecilerin konuyla ilgili sorularına yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkat çekip "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı.

Özel, Erdoğan\'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış

Asgari Ücret, Özgür Özel, Zam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam yapılmasını istedi! Masada üzerine konuşulan bir rakam bile varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ALİÇO null: asgari ücrete zam demek , yediğin içtiğin giydiğin herşeye zam demek ki enflasyonunun fırlamasıyla hiçbir işe yaramaz, isterseniz iki katı yapın aynı anda herşey fırlayacak 91 16 Yanıtla
    serkan keskin: o zaman dusursunler bu kadar uzatmaya gerek yok olelim gidelim 18 13 Harun Çelik: Kesinlikle katılıyorum 26 5
  • Buğra Demir: Millet oy vermez ama milletin hakkını savunur helal olsun 48 27 Yanıtla
    Abdullah Kara: Millet biliyor çünkü oy verse mevcut kazanımlarda gidecek,iktidar elinde değilken herkese zam istemek kolay.eski yaşananlar ve mevcut belediyelerde yerine getirmedikleri sözleri örnektir.. 39 30
  • Harun Çelik: Asgari ücrete zam yapıldığı gün herşeyin fiyatı on misli artıyor zam değil enflasyon dürürülmeli 39 4 Yanıtla
  • Osman A: Asgari ücrete zam gelirse bugünkü fiyatları ararız.Bugüne kadar gelen etiketlere gelen zamların hep bahanesi asgari ücret olmuştur.Enflasyonun düşmesi için az daha sabır,günü kurtaralım diye hareket edildiğinde tam ters kazık olarak dönüyor. 23 5 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş: Enflasyonun düşeceğini sizi kim inandırdı bilmiyorum siz zannediyorsunuz ki maaşınız 17 bin tl kalıcak birdenbire herşeyin fiyatı yarı yarıya düşücek 10 sene önceki haline gelicek.Enflasyonun düşmesi diye tabir edilen şey aslında sabit tutulması fiyatların düşme gibi bir durum bu satten sonra söz konusu olamaz 6 1
  • oguz ates: işverene yansıttığı anda enflasyon fırlayacak ama kendinden herkese 2000 verse bu seferde devlet vergiyi falan artırmak zorunda kalıyor bu durumda iş veren yine zam yapıyor birde bunlar sanki anlaşlamalı gibi hepside yapıyor bim a101 migros şok marketler aynı birleşmişler gibi biri rekabet yapsa millet ona hücum edecek en iyisi emekliye ver ama ek vergi getirme herzaman ki gibi içkiye sigaraya vergiyi yükselt 15 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Anlaşıldı şimdikten ürünlere zam gelmeye. Başlar 14 2 Yanıtla
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