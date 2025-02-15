Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu - Son Dakika
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Politika

Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Şiir bilmez, cahil'' diyen CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan ''Asker Duası'' isimli şiiri yanlış okudu:

15.02.2025 14:07  Güncelleme: 14:13
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Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu.

ERDOĞAN'A "ŞİİR BİLMEZ, CAHİL" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı üzerinden partisine yönelttiği eleştirilere " Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir" sözleriyle karşılık vermişti.

"ODASININ BİR KÖŞESİNE ASARSA İSABETLİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine cevaben şu açıklamayı yapmıştı: "Doğrusu ben ne diyeyim. Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. 4 ay 10 gününü cezaevinde yaşadım. Şiir okuyup okumadığımı orta öğretimden üniversiteye tarih söyler. Ama bu konuda sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var bilemem. Odasının bir köşesine asarsa çok daha isabetli olur. Şiir nedir bunu öğrenmiş olur."

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'in Erdoğan'a yönelik eleştirisi için "Şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir" demişti.

Özel, Erdoğan\'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Burak Erdem:
    mal 39 7 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    neyi doğru yapıyor ki ?? 34 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kemal ağam geri gelsin 28 5 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Ya bu cahil cuhela adamın içi boş bir balon olduğunu anlamanız için buna yetki vermenize gerek yok. 26 4 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Tam mal 24 4 Yanıtla
  • Apple User:
    allahim bunlara oy verenlere akil fikir versin 22 5 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    chp ye tam yakisan lider 21 2 Yanıtla
  • Bu Kim:
    olamazsiniz ! 10 3 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    kemalist lerin buyuk ulu lideri 11 2 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Doğru söylüyor. Özel. Ama muhalefet yapmayı halea öğrenememiş. 7 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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