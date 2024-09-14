Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı - Son Dakika
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Politika

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

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İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde konuşma yapamayan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

14.09.2024 16:06  Güncelleme: 16:58
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Eygi'nin cenazesinde konuşma yapmak isteyen Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la tartıştı.

"KARDEŞ, BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKSİN"

Özel, "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. 'Tarafsızım' deyip böyle yapmak olmadı" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi. Kameralar tarafından anbean görüntü altına alınan o anlarda ikili arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştı.

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi\'nin cenazesinde tartıştı

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Son Dakika Politika Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Karakartal: Özel işin gücün şov yapmak 258 324 Yanıtla
  • Erol MARASLI: AKAPE genel başkanı böyle şeylere alışkın.Şehit cenazesinin üzerine tek elini koyup yaptıgı konuşmayı unutmayacagım 197 213 Yanıtla
  • mustafa sagdic: akp lileri cenazelerde on saflara almamak lazim. 180 182 Yanıtla
  • A R: SiyasetÇİler , cenaze namazlarına törenlerine katılmasın. 276 19 Yanıtla
  • Mehmet Saraç: Hiçbir siyasetçinin cenaze töreninde konuşmaması gerekiyor 238 8 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Her yerde kavga dövüş !! Birde baskalarini suclamasi yokmu ? 86 97 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Kavga yok tartışmak'ta fayda var tartış tartışa doğru olanı bulacaksınız 100 11 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Meclis başkanı özelin konuşmasına tahamülü yok bırakın özel konuşsun tartışmaya ne gerek var tarafsız olmanız gerekmezmi numan bey 54 45 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: CENAZE DE NEDEN KONUSULUR, SOV YAPILIR 60 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: berabereysek siz zaten şovmen .....siniz 10 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı - Son Dakika
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