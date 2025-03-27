Özel: İmamoğlu\'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DİPLOMA İPTALİNE YÖNELİK DAVA AÇTIK"

Özel, Sözcü gazetesinden Güney Öztürk'e yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak.

"İMAMOĞLU İÇERİDE DE OLSA DIŞARIDA DA OLSA ADAYIMIZ"

Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız. Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz.

"İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİMİN OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Başkabir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADINI ANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıtta İmamoğlu'nun adını 8 kez zikretmesine rağmen açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesi dikkat çekti.