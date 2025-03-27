Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız - Son Dakika
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Politika

Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel: İmamoğlu\'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin konuşan CHP lideri Özel "Son güne kadar İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" dedi. Özel'in İmamoğlu'nun adını 8 kez zikretmesine rağmen açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesi dikkat çekti.

27.03.2025 10:30
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DİPLOMA İPTALİNE YÖNELİK DAVA AÇTIK"

Özel, Sözcü gazetesinden Güney Öztürk'e yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak.

"İMAMOĞLU İÇERİDE DE OLSA DIŞARIDA DA OLSA ADAYIMIZ"

Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız. Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz.

"İMAMOĞLU'NUN YERİNE KİMİN OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Başkabir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADINI ANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıtta İmamoğlu'nun adını 8 kez zikretmesine rağmen açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yer vermemesi dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • mustafa sagdic:
    vallaha öyle. akp karsisina boş sandalye koysunlar oyum o sandalyeyey. hiç birşey yapmasa bile ülkeyi böyle uçuruma suruklemez boş sandlye. mülteci sorunu enflasyon dış borç eğitim asgari ücret emekli maaşı ev kiraları faiz vs vs. koltuk boş kals bu kadar kotu olmazdi 117 204 Yanıtla
  • tekeler61:
    denizi görmeden paça sıvamak bu olsa gerek. 127 37 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Haalaaa arpa bekliyon, beegir öldü haberin yok. Ya safsın yada saftirik 113 34 Yanıtla
  • Sernazze:
    Yalan söylediklerini biliyoruz Yalan söylediklerini biliyorlar Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz Ama hâlâ yalan söylüyorlar 117 19 Yanıtla
  • İsmail sandıkçı:
    Sayın özgur özel bey.Halk meydanlara imam oğlu için indi sizin için değil başka aday gösterir seniz maça 1/0 yenik başlarsiniz 26 75 Yanıtla
  • 220198:
    sn ozel ee kutu kola tuvalet terligine ne oldu? 60 7 Yanıtla
  • Ates null:
    Kendin niye aday olarak çıkmıyon ? Sebep ?Çıksana şu er meydanına da,görelim seni. 54 12 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    Bölündükçe bölünme bu olsa gerek . Hem Halkçı olacaksın Hem de halka aday dikte edeceksin. İşin bir realitesi var. Demokrasi eğer, görev almak isteyenlerin ortaya çıkarak, şeffaf bin şekilde Halktan, en ehil ve uygun gördüğünü seçme tercihini ise. bunun önünü kişisel ihtiraslar vb. nedenler ile kesmek DEMOKRASİ değil, kendi adayını Halka rağmen Halka dikte etmektir. 46 3 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hayatı yalan bu haber sitesinin dünde çinli otomobil devi samsunda fabrika kuracak diye manşet attı çinden yalanlama geldi türkiyeye yatırım yapma gibi bir düşüncemiz yok diye açık okuyun önünüzde internet var :) 14 34 Yanıtla
  • taner taner:
    Sultan zıya 27 5 Yanıtla
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