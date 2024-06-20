Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor - Son Dakika
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Politika

Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor

Özel\'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor

Katıldığı bir televizyon programında CHP'li belediyelerde akraba ataması olmadığını söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert bir karşılık geldi. Özel'in sözlerini alıntılayan Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sayın Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada" dedi.

20.06.2024 14:49
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Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in birbirlerine yaptıkları ziyaretler sonrası siyasette esmeye başlayan normalleşme rüzgarı yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Son olarak belediyelerdeki akraba kayırmacılığı üzerinden CHP lideri Özel'e yüklenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın sözleri bardağı taşıracak son damla olacağa benziyor.

"BİR TANE BÖYLE ATAMA YOK"

CHP lideri Özel, dün akşam katıldığı bir programda belediyelerdeki akraba atamaları hakkında sorulan soruya, "Şu anki durumu söyleyeyim. Bir tane böyle atama yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu konuda çok kararlı olduğumu söyledim. Yönetim anlayışımız da aynen bu şekilde" cevabını verdi.

Özel'in 'Belediyelerimizde akraba ataması yok' sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor

"TAMAMI GÖREVE DEVAM EDİYOR"

CHP liderin Özel'in bu ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hatırlarsanız Sayın Özgür Özel, belediyelerindeki usulsüzlüklerinden kişisel PR yapmak amacıyla üst perdeden akraba atamalarına karşı olduğunu belirten konuşmalar yapmıştı. Sayın Genel Başkan bu konuda çok kararlı olduğunu söyledikten sonra dahi CHP'li belediyelerde eş dost akraba atamaları devam etti. Geçen sürede kendisini ciddiye alan olmadı. CHP'li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor" dedi.

"VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamasının devamında eleştirisinin dozajını daha da artıran Dağ, "CHP'li belediye başkanları Sn. Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Ama gerçekler gün gibi ortada." ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medya, Özgür Özel, Hamza Dağ, AK Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'Belediyelerimizde akraba ataması yok' sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Depechs Modes: akp bugüne kadar hiç kandirmadi hiç hiç 20 8 Yanıtla
    Musab Özkan: Ak partinin yerine tercih ettiğiniz chp de aynı yalanları söylüyor. O zaman nasıl chp daha iyi bir tercih olabiliyor? 9 8 Fayton Faytoncu: Valla bu konuda en cok chp eleştirdi ak partiyi akraba şu bu ama geldikleri gibi bir cok belediyede aynısını yaptilar yani simdi insan eğri oturup dogru konusacak . 4 5
  • Fayton Faytoncu: Valla akpyi bu konuda cok elestirdiniz akrabaydi suydu buydu diye gelir gelmez boy boy haberler gördük belediyelerde akraba eş dost mevzularını. Sözüm odur ki hepiniz aynısınız … nasil olacak bu iş anlamadim umut yok . 1 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: reis buda birsey mi biri damadini bakan yapti 0 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: yakında damadinida hazinenin başına getirir 0 0 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: kandırıldık bizde sizi kandırmak zorunda kaldık 0 0 Yanıtla
  • Seyfullah Öner: onu bunu bilmem Afyon'da var aynı zamanda sponsor encümenlerin hoşnutluğu için personellerin yerleri bile değiştiriliyor 0 0 Yanıtla

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