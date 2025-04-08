Özel'in 'cuntacı' sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat - Son Dakika
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Politika

Özel'in 'cuntacı' sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Özel\'in \'cuntacı\' sözleri sonrası Erdoğan\'dan dikkat çeken talimat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' sözleri tartışma çıkardı. AK Parti ve MHP'den Özel'e tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak edilirken MYK'ya dikkat çeken bir talimat verdiği ifade edildi. Erdoğan, "Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır." dedi.

08.04.2025 11:50  Güncelleme: 12:01
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "cuntacı" sözleri tartışma çıkardı. Özel'in "Erdoğan'a sesleniyorum, milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika'nın icazetini alıp almadığını, gözümüzün içine baka baka söyle." sözleri siyasette tansiyonu yükseltti.

CUNTA SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Özel'in bu açıklamalarına AK Partili isimlerden tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yayımladığı açıklamasında, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'CUNTA EŞİTTİR CHP' yazar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da "Cumhurbaşkanı'na ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan 'sorunlu' bir zihniyetin tezahürüdür" ifadelerine yer verdi ve Özel'i milletten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemeye çağırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 7 Nisan Pazartesi günü yazılı bir açıklama yaparak CHP lideri Özel'in sözlerine tepki göstererek, "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da tepki gösterdiği açıklamasına, "Artık haddini bil!" sözleriyle başladı. Fidan, "Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır" dedi.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: ONLARIN SEVİYESİNE DÜŞMEMELİYİZ

Özel'in bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne tepki vereceği merak ediliyordu. CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında verdiği talimatı aktardı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından şu bilgileri paylaştı:

Özgür Özel'in cunta çıkışı AK Parti MYK'sında da gündemdeydi. Erdoğan, Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 'Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.' ifadesini kullandı.

Birkaç hususta Erdoğan'ın dikkat çektiği noktalar vardı. DEM'lilerin sokağa çıkmamasının olumlu olduğunu duyurdu. Saraçhane'deki protestoları işaret etti. Protestolara destek verilmemesinin değerli olduğunu da belirtti.

Terörsüz Türkiye konu başlığında da bazı talimatları oldu AK Parti kurmaylarına. Özenli dil konusunda uyardı kurmaylarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan her MYK toplantısında yaptığı uyarıyı tekrarladı.

Özgür Özel'in cunta sözünü kullanması sonrası AK Parti'de hukuki karşılığının verilmesi için de çalışılıyor.

Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'cuntacı' sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken talimat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman:
    onlar için fark etmez cenaze aracıyla yunanıstana giden paralardan oderler 2 14 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    rte abd israil kardeşliği 4 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    vakur görmesek inanacağız,Yeme bizi Erdoğan. 0 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Hadi diğerleri tamam da hakan fidana ne oluyor? 0 1 Yanıtla
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