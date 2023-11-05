Özel'in zaferinin ardından akıllara, Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler geldi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. Özel'in seçilmesinin ardından, MHP lideri Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler yeniden akıllara geldi.

"EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM"

Temmuz ayında TBMM Genel Kurulu'nun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylık konuşmasını beğendiğini ve kongre havasında gerçekleştiğini ifade eden MHP lideri Bahçeli, "O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem'e (İmamoğlu) karşı Özgür derim." demişti.

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI OLDU

Bu sözler Özel'in dün Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yenerek CHP'nin 8. genel başkanı olmasının ardından yeniden gündeme geldi.

AYNI OKULDAN MEZUN OLDULAR

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" demişti.