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Özel'in zaferinin ardından akıllara, Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler geldi - Son Dakika

Özel'in zaferinin ardından akıllara, Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler geldi

Son Güncelleme: 05.11.2023 10:08

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel partinin 8. genel başkanı olurken akıllara; geçtiğimiz aylarda MHP lider Bahçeli'nin sarf ettiği ''Sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim.'' sözler geldi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. Özel'in seçilmesinin ardından, MHP lideri Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler yeniden akıllara geldi.

"EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM"

Temmuz ayında TBMM Genel Kurulu'nun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylık konuşmasını beğendiğini ve kongre havasında gerçekleştiğini ifade eden MHP lideri Bahçeli, "O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem'e (İmamoğlu) karşı Özgür derim." demişti.

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI OLDU

Bu sözler Özel'in dün Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yenerek CHP'nin 8. genel başkanı olmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Özel'in genel başkan olması, Bahçeli'nin aylar önce söylediği sözleri akıllara getirdi

AYNI OKULDAN MEZUN OLDULAR

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in zaferinin ardından akıllara, Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel'in zaferinin ardından akıllara, Bahçeli'nin aylar önce sarf ettiği sözler geldi - Son Dakika
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