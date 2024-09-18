Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat - Son Dakika
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Politika

Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada mafya örgütlerinin önünün açılmasına ilişkin isim vermeden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Özel'e yanıt veren Soylu "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat" ifadelerini kullandı.

18.09.2024 08:28  Güncelleme: 08:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada isim vermeden eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef almıştı.

Özel " Türkiye'de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz CHP olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU: CHP GENEL BAŞKANLIĞINI SEVİYENE İNDİRME

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin sistematik iftiralarıyla asılan Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümünde CHP Başkanı Özgür Özel'e de ancak böyle bir iftira yakışırdı. Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat. Ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat.

Sonra da Savcı Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C'nin örgüt yöneticiliğinden hükümlü terörist Selçuk Kozağaçlı'ya nasıl kefil olduğunu ve katil arkadaşını anlat… Ayıptır CHP Genel Başkanlığını seviyene indirme…"

Özel'in 'mafya' suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Özel\'in "mafya" suçlamasına Soylu\'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Özgür Özel, Balıkesir, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'mafya' suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat:
    helal olsun sana soylu.!! hadi cevap ver özgür bey 114 175 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Soylu doğru söylüyo 109 157 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş muabbetler başladı yine 110 28 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    Söylu iyi laf koymuş 40 46 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sayin soylunun meshur albumu incelenmeli 50 9 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    her ikiniz de doğru değilsiniz 21 17 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Tencere dibin kara seninki bendem kara 21 9 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Vurdu gol oldu 9 15 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hesap vereceksin sülü.. sana bundan sonra güneş ışığı haram 10 5 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    kime ne faydası var bu muhabbetin 6 1 Yanıtla
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