Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç - Son Dakika
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Politika

Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Özgür Özel'in masasındaki son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına göndermede bulunan Günaydın "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" ifadelerini kullanırken anketten Erdoğan yüzde 37,1 ile muhalefetin adayı ise yüzde 47,5'le çıktı.

19.01.2025 14:46  Güncelleme: 14:59
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma Şirketi'nin seçmenlere yönelttiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı?" sorusuna verilen cevapları gündeme getirdi.

Anket sonuçlarında Erdoğan diyenler yüzde 37,1 çıkarken, muhalefetin adayını desteklediğini ifade edenler ise yüzde 47,5 çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 9,4'ü kararsız kalırken, yüzde 6,1'i de oy kullanmayacağını belirtmişti.

Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

"ERDOĞAN 10 PUAN GERİDE"

Anket sonuçlarını işaret eden CHP'li Gökhan Günaydın, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo" ifadelerini kullandı.

"TURBUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı "Turbun büyüğü heybede" çıkışına da göndermede bulunan Günaydın, "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" dedi.

Özel\'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Gökhan Günaydın, Özgür Özel, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • hüseyin karakoç:
    REİS İLE SONUNA KADAR DEVAM. 53 114 Yanıtla
  • Ahmet null:
    belediyelerini yönetemeyen muhalefet ülkeyi nasıl yönetecek.ihaları sihaları toprağa gömer,TC Anadolu uçak gemisini batırır bunlara ihtiyaç yok der bize kim saldıracak kardeşim der,yunan a gel kardeşim biz kardeşiz der İstanbul uda al der herşey ucuzlar o zaman 43 120 Yanıtla
  • Murat:
    CHP'li vekillerin işi değil devlet yönetimi.? onlar muhalefeti güzel yapıyor değişiklik istemiyorum. 49 89 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    fazla sallamisiniz 52 65 Yanıtla
  • k K:
    Yazıyorlar cama koyuyorlar. Adam okuyor. Başbakanım diyor cumhurbaşkanıyım diyor ya öyle Okumakla olmuyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi mahvettiniz b enflasyona bak. Geçim sıkıntısına bak. Hakukuk adalet yok. Afrika'dan geri kaldık ülke olarak Siz akp nin oyunu %10'u geçmemesi gerek şimdi. 55 24 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnağı olamazsınız. 43 18 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    emekliler üzerinden yapın anketi. 44 16 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    emekli ve asgarî ücretliler üzerinden yapsanız akp nin alacağı Maks oy %10 oda çok yaşlı emekliler fiyattan anlamayan paradan anlamayan tonton ninelerimiz ve dedelerimiz 29 30 Yanıtla
  • Necmi K:
    10Puan mi?En az 25 puan.Hadi ordan zurnacılar. 28 28 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Hanginizin anketi doğru peki akp'nin yaptırdığı ankette de akp 1'ci çıkıyor:) 24 15 Yanıtla
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