Özel\'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma Şirketi'nin seçmenlere yönelttiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı?" sorusuna verilen cevapları gündeme getirdi.

Anket sonuçlarında Erdoğan diyenler yüzde 37,1 çıkarken, muhalefetin adayını desteklediğini ifade edenler ise yüzde 47,5 çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 9,4'ü kararsız kalırken, yüzde 6,1'i de oy kullanmayacağını belirtmişti.

"ERDOĞAN 10 PUAN GERİDE"

Anket sonuçlarını işaret eden CHP'li Gökhan Günaydın, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo" ifadelerini kullandı.

"TURBUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı "Turbun büyüğü heybede" çıkışına da göndermede bulunan Günaydın, "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" dedi.