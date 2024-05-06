Özel\'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP\'yi şoke eden sonuç

Yusuf Şirin:

Özgür özelin Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz diye sorarsanız tabiki böyle bir sonuç çıkar. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş diye soracaksınız

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Abdullah Kara: İmamoğlu’ndan devlet yönetmesini ve milli bir siyaset beklemek akıllı adam işi değil 43 14

Mükerrem Kılıç: Evet imamoğlunu kesin isterler 18 31