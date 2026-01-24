Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır - Son Dakika
Politika

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
24.01.2026 23:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emekli maaşlarıyla ilgili, "Biz 28 bin lira dedik. Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, "Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, emekli maaşlarının 28 bin liraya çıkması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Devlet Bey bir büyüklük yapsın, raconu kessin." çağrısı yaptı.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL: BÜYÜKLÜK YAPMAK TUZAKTIR

Özel'in çağrısına Bahçeli'den yanıt geldi. Bahçeli tv100'e yaptığı açıklamada, "Büyüklük yapmak tuzaktır; tevazuyu elden bırakmak tuzağa düşürebilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM MÜMKÜN DEĞİL!

"Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir! Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir.

"CHP 4 S'YE SIKIŞIP KALDI"

CHP için son dönemde 4 "S" var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya..."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan as Hakan as :
    Ne tuzağı yemiyor desene :) 25 10 Yanıtla
    Ahmet Çak Ahmet Çak:
    artık sen yersin afiyetle olurmu 10 14
    Hakan as Hakan as :
    Makarnaya devam emekliler :) 0 0
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    ikinci ANAP tokadı yolda. 4 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
