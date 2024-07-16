Özel: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdik, sorumlu tespit edilecek ve gereği neyse yapılacak
İzmir'de 2 kişinin sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdik. Sorumlu tespit edilecek, gereği neyse yapılacak" dedi.
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16.07.2024 15:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Özel: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdik, sorumlu tespit edilecek ve gereği neyse yapılacak - Son Dakika
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