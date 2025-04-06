Özel konuşurken Kılıçdaroğlu'nun alkışlamaması dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Özel konuşurken Kılıçdaroğlu'nun alkışlamaması dikkat çekti

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CHP'nin 21. Olağanüstü Genel Kurultayı'na eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahnede konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun alkışlamadığı anlar dikkat çekti.

06.04.2025 11:49  Güncelleme: 12:04
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Kayyum riskine karşı alınan karar ile CHP olağanüstü kurultaya gitti. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" sloganıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Salonda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı ve üstüne "Cumhurbaşkanı adayı" yazıldı.

BİR ADAY ÇEKİLDİ

Kurultayda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu "Divan Başkanı" olarak seçildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in genel başkanlık için aday olduğu kurultayda Ümit Uysal, "Partimi yıpratmamak adına, adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek adaylıktan çekildi.

KILIÇDAROĞLU ALKIŞLAMADI

Kurultaya katılıp katılmayacağı merak konusu olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salondaki yerini aldı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde adaylık tartışmalarına noktayı koymuş ve aday olmayacağını net bir şekilde ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahnede konuşurken Kılıçdaroğlu'nun alkışlamaması dikkat çekti.

Özel konuşurken Kılıçdaroğlu\'nun alkışlamaması dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel konuşurken Kılıçdaroğlu'nun alkışlamaması dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic:
    son dakika haber. taraflı haber. CHP yi kötülemek için herşeyi yapiyorsunuz 8 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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