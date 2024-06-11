Özel, "Mor reyhan çayı var" demişti! Erdoğan görüşmede kahveyi seçip "Normalleşme sürecek" mesajı verdi

Politika

CHP lideri Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmesinin ardından Erdoğan da beklenen iadeiziyaretini bugün gerçekleştirdi.

ÖZEL "BAŞKA YERDE OLMAYAN BİRKAÇ ŞEY VAR" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle 18 yıl sonra bir ilk gerçekleşirken Erdoğan'ın ziyarette tercih ettiği içtiği içecek de ortaya çıktı.

Görüşmeyle ilgili verdiği bir röportajda Erdoğan'a ne ikram edecekleri konusundaki soruyu yanıtlayan Özel, "Kendisine sorarız tabii ama burada başka yerde olmayan birkaç şey var, mesir çayı, mor reyhan çayı, keçi boynuzu çayı gibi." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK KAHVESİYLE NORMALLEŞME MESAJI

Tarihi ziyarette Erdoğan'ın Türk kahvesini tercih ettiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bu tercihiyle "Normalleşme sürecek" mesajı verdiği yorumları yapıldı.

AYNI İSİMLER YER ALDI

Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim, 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanlara dair not aldı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı gündeme geldi.