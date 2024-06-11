Özel, "Mor reyhan çayı var" demişti! Erdoğan görüşmede kahveyi seçip "Normalleşme sürecek" mesajı verdi - Son Dakika
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Politika

Özel, "Mor reyhan çayı var" demişti! Erdoğan görüşmede kahveyi seçip "Normalleşme sürecek" mesajı verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak tokalaştı. Özel, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeden önce yapacakları ikramla ilgili mesir, mor reyhan ve keçi boynuzu çayları olduğunu belirtmişti. Erdoğan'ın kahve içtiği ortaya çıktı.

11.06.2024 18:04
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CHP lideri Özgür Özel'in 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmesinin ardından Erdoğan da beklenen iadeiziyaretini bugün gerçekleştirdi.

ÖZEL "BAŞKA YERDE OLMAYAN BİRKAÇ ŞEY VAR" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle 18 yıl sonra bir ilk gerçekleşirken Erdoğan'ın ziyarette tercih ettiği içtiği içecek de ortaya çıktı.

Görüşmeyle ilgili verdiği bir röportajda Erdoğan'a ne ikram edecekleri konusundaki soruyu yanıtlayan Özel, "Kendisine sorarız tabii ama burada başka yerde olmayan birkaç şey var, mesir çayı, mor reyhan çayı, keçi boynuzu çayı gibi." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK KAHVESİYLE NORMALLEŞME MESAJI

Tarihi ziyarette Erdoğan'ın Türk kahvesini tercih ettiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın bu tercihiyle "Normalleşme sürecek" mesajı verdiği yorumları yapıldı.

AYNI İSİMLER YER ALDI

Liderlerin yanında ilk görüşmedeki isimler yer aldı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim, 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanlara dair not aldı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı gündeme geldi.

Özel, "Mor reyhan çayı var" demişti! Erdoğan görüşmede kahveyi seçip "Normalleşme sürecek" mesajı verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, 'Mor reyhan çayı var' demişti! Erdoğan görüşmede kahveyi seçip 'Normalleşme sürecek' mesajı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muammer Gökçetin: Ülkemizin geleceği için örnek bir davranış. Düşmanlarımızı çatlatan, dostlarımızı sevindiren bir buluşma. İşte büyük Türkiye'nin ayak sesleri 58 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: işte bu kadar helal ikinizede 40 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ye kurkum ye 5 15 Yanıtla
  • yavuz d: su chp insanlarin inanclarina saygi gosterse hdp ve tkp tip gibi marjinal sol orgutleri ile arasina mesafe koysa bide Atamin en buyuk dusmanlari emperyalist guclerlede bagini koparsa valla kazanacak,ulan ne cok sey saydim bee 12 3 Yanıtla

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