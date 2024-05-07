Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede asgari ücrete zam talebi, dış politika konuları ve diğer sorunlar ele alındı.

07.05.2024 14:34  Güncelleme: 15:33
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından bugün de TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

BAHÇELİ ÖZEL'İ İŞARET ETTİ

45 dakika süren zirve sonrası Bahçeli'nin "Sayın genel başkan değerlendirme yapar" sözleriyle işaret ettiği CHP lideri Özel görüşmede masaya gelen konu başlıklarını sıraladı.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme gayet olumlu ve verimli geçti" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEBİNİ GÖRÜŞTÜK"

Görüşmede asgari ücrete zam talebini, temmuzda zam yapılmasını gerektiğini konuştuklarını belirten Özel, masadaki konu başlıklarını da madde madde sıraladı.

"DIŞ POLİTİKAYI NASIL GÖRDÜĞÜMÜZÜ ANLATTIK"

Özel, "Seçim sonuçlarını samimiyetle görüştük. Dış politikada Filistin- Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.

"UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARI DA MASADAYDI"

Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, kademeli emeklilikten uzman çavuşların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk.

"KENDİSİNİ DİKKATLE DİNLEYİP NOT ALDIK"

28 Şubat tutuklarından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz tüm endişeleri konuştuk. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkıları ve elbette farklı düşündüğü konuları dikkatle dinledik, not aldık" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çengelköylü: SİYASEYİN GEREĞİ GÖRÜŞLERİ DÜŞÜNCELERİNİ TÜRK MİLLETİNİN DAHA İYİ BİR REFAH YAŞAMAYA İHTİYACININ OLDUĞU FİKİR ALIŞ VERİŞLERİNİ İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ MİLLET VE VATANDAŞ OLARAK ÖZLEMİŞİZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN 54 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hangi partili olursan ol herkes şunu görüyorki vatandaşın ekonomik durumu ve refah düzeyiyle ilgili reformlar CHP'nin baskısıyla yapılıyor. EYT ve emekliye bayram ikramiyeleri önce olmaz mümkün değil derken CHP'nin yarattığı baskı ile yürülüğe kondu. Bunun dışında meclisin onayına sunulan bu tip öneri ve önergeler AKP-MHP oylarıyla reddediliyor. Açın gözünüzü açın. 24 8 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: tebrikler 28 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Devlet Bahçeli nin hükümet üzerinde bir etkisi yok maalesef söylediklerini Recep Tayyip Erdoğan önemsemiyor Bahçeli nin yapacağı tek hamle yollarını bir an önce ayırmak olmalıdır !!! 16 10 Yanıtla

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