Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı

Politika

AK Parti\'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu

Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından bugün de TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

BAHÇELİ ÖZEL'İ İŞARET ETTİ

45 dakika süren zirve sonrası Bahçeli'nin "Sayın genel başkan değerlendirme yapar" sözleriyle işaret ettiği CHP lideri Özel görüşmede masaya gelen konu başlıklarını sıraladı.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme gayet olumlu ve verimli geçti" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEBİNİ GÖRÜŞTÜK"

Görüşmede asgari ücrete zam talebini, temmuzda zam yapılmasını gerektiğini konuştuklarını belirten Özel, masadaki konu başlıklarını da madde madde sıraladı.

"DIŞ POLİTİKAYI NASIL GÖRDÜĞÜMÜZÜ ANLATTIK"

Özel, "Seçim sonuçlarını samimiyetle görüştük. Dış politikada Filistin- Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.

"UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARI DA MASADAYDI"

Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, kademeli emeklilikten uzman çavuşların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk.

"KENDİSİNİ DİKKATLE DİNLEYİP NOT ALDIK"

28 Şubat tutuklarından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz tüm endişeleri konuştuk. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkıları ve elbette farklı düşündüğü konuları dikkatle dinledik, not aldık" ifadelerini kullandı.