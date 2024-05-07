CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından bugün de TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
45 dakika süren zirve sonrası Bahçeli'nin "Sayın genel başkan değerlendirme yapar" sözleriyle işaret ettiği CHP lideri Özel görüşmede masaya gelen konu başlıklarını sıraladı.
CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme gayet olumlu ve verimli geçti" dedi.
Görüşmede asgari ücrete zam talebini, temmuzda zam yapılmasını gerektiğini konuştuklarını belirten Özel, masadaki konu başlıklarını da madde madde sıraladı.
Özel, "Seçim sonuçlarını samimiyetle görüştük. Dış politikada Filistin- Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.
Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, kademeli emeklilikten uzman çavuşların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk.
28 Şubat tutuklarından AYM kararlarına uyulmamasına kadar duyduğumuz tüm endişeleri konuştuk. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkıları ve elbette farklı düşündüğü konuları dikkatle dinledik, not aldık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı - Son Dakika
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