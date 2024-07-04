Özel tarih verdi: Şam\'a gidip Suriye lideri Esad ile masaya oturacağım

Politika

31 Mart seçimlerinde yüzde 37,7 ile birinci parti çıkan CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturduğundan beri dikkat çeken adımlar atan Özgür Özel bu akşam katıldığı canlı yayında sığınmacı sorununun çözümü adına atacağı önemli bir adımdan bahsetti.

CANLI YAYINDA GÜNDEME İLİŞKİN SORULARI YANITLADI

KRT Ankara Temsilcisi Elif Doğan Şentürk ve gazeteci Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, heyetiyle birlikte temmuz ayı içinde Lübnan üzerinden Şam'a gideceğini duyurdu.

"KAYSERİ BENZERİ OLAYLAR YAŞANMASIN"

Suriye lideri Beşar Esad ile masaya oturacağını belirten Özel, "Türkiye ile Esad'ın bu sorunu çözüp, Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle de bu meselenin çözülmesi lazım.

"BİZ YURT DIŞINA GİTTİK Mİ TÜRKİYE'NİN PARTİSİYİZ"

Bir devlet terbiyesi diye bir şey var. Dışişleri Bakanlığı açıklaması hepimizi bağlayacak bir şeydir. Bu senin blog sayfan değil. Bir şey yazacaksan Dışişleri Bakanı olarak kendi imzanı atarsın, söylersin. Bir kurumun ismini kullanıp, tutup da böyle bir şeyi internet sayfasına koymaları son derece yersiz. Normalleşme diyoruz, bu üsluplar doğru değil. CHP'nin herhangi bir dış gücü falan... Ben Erdoğan'ın kendisine söyledim, memnuniyetlerini iletti. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz, yurt dışına gittik mi Türkiye'nin partisiyiz. Örneğin ben Gezi Davası'nın bu şekilde olmasını savunamam. Bu ülkeye olimpiyat alınacak hep birlikte alacağız, bu ülkenin reklamını, ticaretini hep birlikte yapacağız" diye konuştu.