Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı - Son Dakika
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Politika

Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te çıkan yumruklu kavga nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u arayarak inisiyatif alıp Genel Kurul'u yönetmesini istedi. Olaylı oturumun ardından Genel Kurul, Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yerine Numan Kurtulmuş'un yönetiminde yeniden toplandı.

16.08.2024 19:51  Güncelleme: 20:17
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CHP lideri Özgür Özel, yumrukların havada uçuştuğu Meclis'teki kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradı. Özel'in Kurtulmuş'tan Genel Kurul'u yönetmesini istediği belirtilirken, Genel Kurul bu kez Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

KAVGANIN ARDINDAN GENEL KURUL'U NUMAN KURTULMUŞ AÇTI

Gezi Davası tutuklusu Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Genel Kurul'a ara verildi. Aranın ardından yeniden başlayan Genel Kurul'da AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yürüyerek Ahmet Şık'a yumruk attı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın ara vermesinden sonra Genel Kurul bu kez, TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönetiminde tekrar başladı.

ÖZGÜR ÖZEL, KURTULMUŞ'U ARAMIŞ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile aradığı ortaya çıktı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi. Özel, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" dedi.

Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade eden Özel, yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi. Özel, Meclis Başkanı'ndan artan şiddete dur demesini, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis'teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.

Ayrıca oylama öncesi konuşan Kurtulmuş, "Usul tartışması birleşimi yöneten başkan değiştiği için söz konusu değildir. Gündemdeki görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Grup Başkan Vekillerinin içeride uzlaşmaları sağlanmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; dün bu salonda, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet tarihimizin en önemli oturumlarından birisini gerçekleştirdik. Bütün dünyaya örnek teşkil eden, bütün partilerden milletvekillerinin katıldığı bir oturum yapıldı. Sizlerden istirhamım bugünkü olağanüstü oturumda, Meclis'e yakışacak temiz bir dil içerisinde ve temiz bir davranış içerisinde Meclis'in bundan sonraki süreçlerini devam ettirmektir. Şimdi görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

Özel telefonla aramış! TBMM\'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul\'u Numan Kurtulmuş açtı

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: ah benim yüce meclisim ah bu kadar... 5 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı - Son Dakika
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