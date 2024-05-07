Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada - Son Dakika
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Politika

Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya gelerek 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Özel'in, grup toplantısında görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

07.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya gelerek yeni anayasa çalışmaları ve ekonomideki son gelişmeleri ele aldı. 45 dakika süren buluşmanın ardından salondan ayrılan Bahçeli, gazetecilerin "Görüşme nasıl geçti?" sorusuna, "Sayın genel başkan değerlendirme yapar" ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret etti. Özel'in grup toplantısında görüşmeye ilişkin konuşması bekleniyor.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN 2'NCİ KRİTİK GÖRÜŞME

Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in yaptığı görüşme sonrası gerçekleşen ikinci kritik buluşma gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 12.00'de TBMM'de bir araya gelerek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada

GÖRÜŞME ODASINA YALNIZCA ÖZEL ALINDI

Özgür Özel görüşmeye Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte geldi. Ancak görüşme odasına yalnızca Özel'in alınması dikkati çekti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Sermet Atay da CHP'li Başarır ve Günaydın'a dışarıda eşlik etti.

Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada

BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ SERT SÖZLER

MHP lideri, Özel görüşmesi öncesinde partisinin grup toplantısında CHP'ye yüklendi ve, Özel'in Avrupa temaslarının ardından yaptığı, "Saati soruyorsun, Osman Kavala'yı çıkar" diyorlar sözlerine "Saati merak ederse bana sorabilir" diye yanıt verdi. İkilinin görüşmesinde Osman Kavala konusunun da ele alındığı düşünülüyor.

Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada

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Son Dakika Politika Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada - Son Dakika

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