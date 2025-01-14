Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi - Son Dakika
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Politika

Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

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İktidarın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı gözaltına aldırarak ülke gerçeklerinin konuşulmaması için suni gündem yarattığı iddiasında bulunan CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Özel kürsüden gösterdiği söz konusu belgeleri MHP lideri Bahçeli'ye de yollayacağını söyledi.

14.01.2025 14:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"SUNİ GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İktidarın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı operasyonla ülke gerçeklerinin konuşulmaması adına suni gündem yaratma çabası içinde olduğunu belirten Özel, gerçekleri konuşmaya devam edeceğini söyledi.

SALONDA "KIRMIZI KART" DAĞITILDI

Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, "Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler" ifadelerini kullandı.

Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

"AK PARTİ'NİN FİYONKLUSU YURTDIŞINA KAÇTI"

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy'un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, MHP'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşinin, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor" dedi.

"BELGEYİ BAHÇELİ'YE YOLLAYACAĞIM"

Özel, partisinin grup toplantısına getirdiği belgeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yollayacağını söyledi.

Özel, Yunus Emre Vakfı\'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kemsl:
    chp ye asla oy vermem,akp ye vermiyorsam da ayrı bir şey. fakat kalkıp ne ekrreme ne de Ankara da ki oduna oy vermem. 56 69 Yanıtla
    Vedat null:
    sakın ha senin oyunla seçilen hükümet ülkeyi ne hale getirdi gördük mümkünse sen kimseye oy verme 1 2
  • Cocukluk askimsin:
    sen muhalefet oldukca çalan çırpan çok olur beceriksiz herif 42 54 Yanıtla
    Hüseyin Ülgülü:
    Aynı AKEPE den bahsetmişsin gral 0 2
  • monşer null:
    Yine Boş İşler Güçler Memuru 45 43 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îstanbul bay potnus rumu Recep için bu yüzden çok önemliydi bütün vakiflar Bilal oğlana para basiyordu işte o yüzden arpalari kesildi anirmaya başladi 43 27 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    iştirakçiler ekepeli olunca sorun yok her türlü yağma talan serbest makarnacı kömürcü dürüm ayran 100 tl cilerde alkışlar bir ülke böyle batar 29 35 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Dün CHP li Beşiktaş belediyesindeki ihaleye fesat karıştırma dosyası çıkınca bugün gündem değiştirmeye çalışmış Btokslu Özgür, 24 20 Yanıtla
  • numan yildız:
    bjk belediyesi var laa doymadınız tapınacıklar sizi 21 12 Yanıtla
  • monşer null:
    Çocukluk Gavatsarayı Adi 14 15 Yanıtla
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