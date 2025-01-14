Özel, Yunus Emre Vakfı\'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu.
İktidarın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı operasyonla ülke gerçeklerinin konuşulmaması adına suni gündem yaratma çabası içinde olduğunu belirten Özel, gerçekleri konuşmaya devam edeceğini söyledi.
Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, "Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy'un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, MHP'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşinin, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor" dedi.
Özel, partisinin grup toplantısına getirdiği belgeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yollayacağını söyledi.
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