Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Geniş Video İzle

21. Olağanüstü Kurultay'da seçime tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan Kurultay'da, Özel geçerli 1171 oyun tamamını aldı.

06.04.2025 14:36  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı büyük bir heyecana sahne oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yarıştan çekilmesi ve Berhan Şimşek'in müracaat için geç kalmasının ardından yarışa tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

CHP'nin bugünkü kurultayına önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

İMAMOĞLU İÇİN KOLTUK AYRILDI

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

ÖZEL TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMİ KAZANDI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçime dakikalar kala adaylıktan çekilmesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvuru için geç kalmasının ardından seçime tek aday olarak giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel rekor oyla zafere ulaştı. 1276 oyun 1171'ini alan Özel, genel başkan seçildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayın başlangıcında yaptığı konuşmada " Türkiye'nin bütün demokratlarına merhaba. 19 Mart darbesine direnmek için sokaklara, meydanlara inen on milyonlara, tutuklu bulunan belediye başkanlarımıza, Gezi davasında bugünlerde tekrar hak arayacaklar olursa onlar gözdağı olsun diye 3 sefer beraat etmelerine rağmen orada tutulan Çiğdem Mater'e, Silivri'de Osman Kavala'ya, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a, diğer siyasi partilerden tutsak olan tüm siyasilere, genel başkanlara ve Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma, İBB'nin seçilmiş başkanı Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba.

"31 MART'TA AŞILAMAZ DENİLEN CAM TAVANI TUZLA BUZ ETTİK"

CHP, kısa zamanda büyük bir kalkınmayı başaran, pek çok insan hakkını batılı ülkelerden çok daha önce yurttaşlarına tanıyan bir partidir. Çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir. CHP, kaybettiği ilk seçimden sonra, bu yenilgi Türkiye demokrasisinin zaferidir diyebilen İsmet Paşa'nın partisidir. 31 Mart seçimlerinde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan millet, AK Parti'yi 22 yıl sonra ilk kez 2. parti konumuna düşürdü. Partimiz hiçbir parti ile ittifak yapmadan, Türkiye ittifakı ile girilen seçimlerde aşılamaz denilen yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz etti, yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi oldu. Kapsayıcı elin CHP'yi emin adımlarla iktidara taşıdığını biz de gördük, onlar da gördü. Örgütü yok saymadan, yük görmeden, örgütteki kusru kendimize, övgüyü onlara malederek, örgütü güçlendirerek ve onlarla birlikte sahaya, sokağa, mücadeleye, partimizi hızla yeniden ısındırarak sayısız miting yaptık. İstanbul'da eğitim, Ankara'da emeklilere zammı protesto için emekli mitingi, Rize'de çay mitingi, Hayabolu'da buğday, Giresun'da fındık, Gaziantep'te fıstık, Manisa'da çiftçi mitingi, Gebze'de emek mitingi yaptık.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

"MART AYI ORTALAMALARINDA ANKETLERDE CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Demokrasi sınavı kaybettiğinde verilir. İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimlerden sonra yaptıkları ile kaybettiği sınavdan geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir. Kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak hem belediyelerimizi hem de muhalefeti sindirme gayreti içine giriştiler. Despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik biçimde atmaya başladılar. Millet tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam etti. Yaşadığımız Saraçhane sürecinden önce yapılmış tüm anketlerin mart ayı ortalamasında CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisi.

"TOPLUMU SİNDİREBİLECEK OPERASYONLAR YAPTILAR"

Bir hukuksuzluk dalgası başlatarak, toplumun tüm kesimlerini sindirebilecek operasyonlarla, 1 gün yatarı olmayan suçlarla tutuklamalar yaparak, insanları bir daha itiraz edemez, tweet atamaz, açıklama yapamaz bir hale sokmaya, 12-13 yıl önceki görüntülerden cadı avı başlatarak, Gezi benzeri işlerin 12 yıl sonra bile devlet tarafından cezalandırılacağı hissini yaymak üzere özel tasarımlı operasyonlar yaptılar. Temel amaçları Erdoğan'ın adaylarını mağlup eden Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmekti. Milletin iradesine hürmetsizlik edenler devleti, milletin karşısına dikmekten çekinmediler. Millet ya susacak, sinecekti ya da millet bu darbeye direnecekti. İşte o sırada millet en zor günlerdeyken kimin gözünün içine bakıp enerji aldıysa döndü oraya baktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin gözlerinin içine baktı. Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yolan çıktık. Tüm üyelerle ön seçim taahhüdümüzü yerine getirdik. 1.5 milyon üye sayımızı 100 bin yeni üye hedefi ile kayıtları açık tuttuk, bu rakamların an itibarıyla 1 milyon 900 bine ulaşmış olduğunu ifade etmek isterim.

31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmeye, ertesi sabah sahur vaktinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına operasyon yaparak planladıkları darbeyi başlattılar. Ön seçim günü milletin önüne sandığı koyduğumuzda Ekrem İmamoğlu'nu hakimin önüne çıkardılar. Süreci İtalyan mafyasının mesaj dolu eylemleri gibi sonuç için gözümüzün ne denli döndüğü mesajını verdiler. Onlar adayı Vatan Emniyet'e götürdüklerine artık sandık tüm demokratların sandığıdır diyerek dayanışma sandığını tarif ettik.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

"İDDİANAME YAZACAK MASAK PATLADI, KANIT YOK"

İddianame yazacak, MASAK patladı, kanıt yok. Yalancı tanık arıyorlar. Geçmişte İBB'de çalışan, şimdi kamuda iş yapan firmaların sahiplerini çağırıp yalancı tanıklığa meyletmelerine ilişkin görüşmeler yapılıyor. Kimi zaman İstanbul'daki adalet sarayın, kimi zaman hakim evlerinde, her biriyle ilgili detaylı bilgimiz var. Bu kişiler ben oraya girmedim, İstanbul bana ters deyince buradan ekmek yiyorsun, orada ortaya çıkarılması gereken rüşvet çarkına bu ifadeyi imzalasan ne olur diyorlar."

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Muhammed Akici:
    sorsan tek adama karşılar ama her seçime tek aday çıkıyorlar ?? 93 48 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    kukla aday yeni bir ortaoyunu ile seçildi tek adama karşı olanlar tek adaylı seçim yapıyor ilginç 82 53 Yanıtla
  • Kemal:
    chp demokrasiden falan bahsetmesin artık 62 55 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    sanki çok önemli 65 30 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tebrikler yani demiş ki ben imamoğlu'nu cumhurbaşkani yapacam bukadar gerikafali cahile rağmen devamkeee. 54 19 Yanıtla
  • omer yuceyurt:
    Bu kongre CHP yi CHP lilerden arındırma kongresidir 48 16 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    oldu da bitti Maaşallah..gaydırı gubbat cemilem..???? 38 14 Yanıtla
  • barış özcan:
    Demokrasi kazanmış :) 26 12 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    Kemal kilicdaroglu helal olsun sana hırsız in yolsuzluk yapan sahtekarlarin yanında olmadın helal sana 25 13 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    tek adayla secim diyenler.. diger partilerin cogunda da ayni sey olmadi mi.. akp misal. ee ee ee rte nin var miydi kurultaylarda rakibi son 15 yildir vs . keske yasa olsa en az 2 aday cikmali diye ama onu da sahte adayla gecistirirler her bir parti. 11 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:25 Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
14:02 Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 15:43:39. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement