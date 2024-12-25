Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ\'i ziyaret edecek

Politika

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Asgari Ücret Komisyonu dün toplanarak 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirledi. Yeni asgari ücret, yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira oldu.

Yeni asgari ücrete her defasında "30 bin TL'nin altında biz yokuz" diyen CHP lideri Özgür Özel'den de tepki geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"

Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

ÖZEL'DEN HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ'E ZİYARET

CHP'nin beklentilerinin altında kalan rakam nedeniyle Özgür Özel'in asgari ücret konusunu görüşmek üzere HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edeceği de öğrenildi. Özel, ardından grubunun saha çalışmalarına destek vermek için sahaya inecek.

CHP'DEN MİTİNG ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de asgari ücrete tepki gösterilmesi amacıyla mitinge davet etti. Taşcıer, "'Bu sefalet ücretiyle olmaz' diyen herkesi, sendikaları STK'ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'na Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılacağı Yurttaş Birlikteliği'ne destek olmaya, 'Geçinemiyoruz' diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.