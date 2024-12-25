Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek

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2025 yılında asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Her defasında "30 bin TL'nin altında biz yokuz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Özel'in asgari ücret konusunu görüşmek üzere HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edeceği de öğrenildi.

25.12.2024 13:18  Güncelleme: 14:06
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Asgari Ücret Komisyonu dün toplanarak 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirledi. Yeni asgari ücret, yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira oldu.

Yeni asgari ücrete her defasında "30 bin TL'nin altında biz yokuz" diyen CHP lideri Özgür Özel'den de tepki geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"

Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

ÖZEL'DEN HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ'E ZİYARET

CHP'nin beklentilerinin altında kalan rakam nedeniyle Özgür Özel'in asgari ücret konusunu görüşmek üzere HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edeceği de öğrenildi. Özel, ardından grubunun saha çalışmalarına destek vermek için sahaya inecek.

CHP'DEN MİTİNG ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de asgari ücrete tepki gösterilmesi amacıyla mitinge davet etti. Taşcıer, "'Bu sefalet ücretiyle olmaz' diyen herkesi, sendikaları STK'ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'na Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılacağı Yurttaş Birlikteliği'ne destek olmaya, 'Geçinemiyoruz' diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ\'i ziyaret edecek

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Son Dakika Politika Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    kiracı arkadaşların kiraları yarı yarıya düşürülsün belki faydası olur 6 11 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş:
    valla felloş ben %70 zam yaptım 35 bine çıkardım 20 den acımak yok bu ülkenin insanına yoksa birdaha gider oyu reislerine verir 0 0
  • Yusuf Çakmak:
    napabilirsin özgür 14 0 Yanıtla
  • Ali :
    Yiyiyorsa söyle ozaman millet vekillerini 3 aylik maasini halka bagislasinlar. Siz Halki cok seviyorsunuz ya, her ise ariza cikartiyorsunuz. 7 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN HAREKETLERİ 6 4 Yanıtla
  • 541154:
    chp belediyeler tüm ikameti olanlara 10 ar bin her ay dağıtsın helal olsun dıyelım 5 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Hahhh bizim caws gene işbaşında milleti galeyana getirip oy devşirme peşinde sen kim memleket yönetmek kim daha ağzını kontrol edemiyorsun. 4 1 Yanıtla
  • 541154:
    kürtleri savunduğun gibi savun bizide yuzde 30 zamda kaldık . hem konussan ne deyişecekki 2 3 Yanıtla
  • Volkan Bozkurt:
    Asgari ücrete 0 Kira ya ` Bir tane muhalefet de çıkıp bunu dile getirmiyor. 4 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    özgür hadi bi kıyak yapta görelim,yürürmüsün ankaradan kayseriye ne hora gecer,be 2 1 Yanıtla
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