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İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın - Son Dakika
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Politika

İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendilerine ulaşan ilk seçim sonuçlarını yorumlayarak "Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün" dedi.

31.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:55
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlanırken sayım ve döküm işlemleri başladı.

ÖZEL SEÇİM SONUÇLARINI YORUMLADI

Kendilerine ulaşan ilk seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hayli iddialı bir açıklamada bulundu.

"ASLA REHAVETE KAPILMAYIN"

Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Özgür Özel: Birazdan güzel haberler alacaksınız
İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • samet dönmez: Rahat ol özgür başkan FB ile kimse başa çıkamaz 26 21 Yanıtla
  • Harun Çelik: Bütün büyük şehirlerde chp farkla önde :) 30 15 Yanıtla Harun Çelik: Paralı dislikeciler maaşınız bu gece yatmayacak bilin istedim :))) 8 7

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