Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında en büyük hedefini açıkladı. Özel, "Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda "Partiniz 100 yıl sonra iktidarda; size verdiğimiz sözü tuttuk" yazmak en büyük hedefim" cümlesini söylediği anda gözyaşlarını tutamadı.

06.11.2024 23:01
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Gazeteci Uğur Dündar'ın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk seçimde partisini iktidara taşıyacağını söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir sonraki genel seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Özel, programda en büyük hedefini de açıkladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben önümüzdeki genel seçimden CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak, bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varıp 'Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır' demek en büyük hedefim. Anıtkabir anı defterine 'Size verdiğimiz sözü tuttuk, bundan sonra hedef muasır medeniyetleri aşmaktır' yazmak benim için hayatımdaki en büyük hayal. O yazıyı yazıp, imzayı attıktan sonra artık siyasette ve hatta bu hayatta hiçbir hedefim yoktur. O imzayı atayım bana yeter. Çünkü Türkiye bir kez daha kurtulmuştur.

CHP liderinin konuşmasının bu kısmında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı fark edildi.

Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Süleyman Efe:
    Atatürk Partisinin Dem Parti ortaklığıyla iktidar olmasını istermiydi 133 41 Yanıtla
  • Fikret Kılınç:
    Sizden bir cacık olmaz 132 30 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Bence Atatürk ün partisini bu hallere getirdiğiniz için viicdan azabından ağlamışsındır 122 27 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    türkiye senin zihniyetindekilerden kurtulunca tam anlamiyla kurtulacak insallah 107 30 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Şunun arkasına sığınmaktan bi vazgeçmediniz 90 24 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Atan hiç seçim kazanmış mı 80 30 Yanıtla
  • Celil Başer:
    o kadar yapmacıksın ki Sen ve İmamoğlu iticilik başka kimse yok 78 24 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Allah atana kavuştursun tez zamanda 64 31 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Chp seçimle iktidar olmuş mu hiç 67 25 Yanıtla
  • karslı karslı:
    hadi ordan, ne senden ne partinden bir b.k olmaz, Akp iyi yönetebilse pkknın uzantısı olan chp hiç bir zaman iktidar yüzü göremez 59 21 Yanıtla
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