Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Politika

Gazeteci Uğur Dündar'ın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk seçimde partisini iktidara taşıyacağını söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir sonraki genel seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Özel, programda en büyük hedefini de açıkladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben önümüzdeki genel seçimden CHP'yi birinci parti ve iktidar yapan kadroların genel başkanı olarak, bir kez daha elbette Ecevit'e, elbette İnönü'ye, elbette Deniz Bey'e ama en çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varıp 'Genel Başkanım partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardadır' demek en büyük hedefim. Anıtkabir anı defterine 'Size verdiğimiz sözü tuttuk, bundan sonra hedef muasır medeniyetleri aşmaktır' yazmak benim için hayatımdaki en büyük hayal. O yazıyı yazıp, imzayı attıktan sonra artık siyasette ve hatta bu hayatta hiçbir hedefim yoktur. O imzayı atayım bana yeter. Çünkü Türkiye bir kez daha kurtulmuştur.

CHP liderinin konuşmasının bu kısmında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı fark edildi.