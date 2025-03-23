Özgür Özel, CHP'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, CHP'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı

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Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı. Özel, "İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerinde" dedi.

23.03.2025 22:06  Güncelleme: 22:25
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi.

ÖZEL, ÖN SEÇİMDE KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

Bir kez daha İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı.

"14 MİLYON 850 BİN OY KULLANILDI"

Özel, "1 milyon 653 bin üyemiz sandığa gitti. 1 milyon 750 bin üyemizin, 1 milyon 653 bini sandığa gitti. Oy kullanmaya zaman yetmedi, zarf yetmedi, pusula yetmedi. Henüz tüm sandıklar açılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 210 bindir. 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, CHP\'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, CHP'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • qpvf786zkb:
    reiz baltayı taşa vurdu maalesef 207 392 Yanıtla
    Beni Adem:
    REİS SİZİ KIZGIN TAŞA OTURTTU HABERİNİZ YOKKK???????? 28 14
    Davut Kochan:
    ne alaka %23 tekabül eder zaten oyu o kadar CHP'nin 15 7
  • Han:
    mansur çavuş 20m diyodu,botoxlu 14m diyo. birbirinizi yalanlıyonuz a. g. üç kağıtçılar 408 173 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Han aminabasim 0 6
  • Aa145394:
    hemen derhal erken seçim istiyoruz. ADALET can çekişiyor 142 399 Yanıtla
    zcf795f8r9:
    emrin olur?? 9 4
    Metin Celik:
    Akil yasta degil, kictadir. 5 3
  • Selennur Adıgüzel:
    Ülkede 57 milyon seçmen var.15 milyon Ekrem dediyse tek aday üzerinden 42 milyon akpartili der. 368 95 Yanıtla
  • İhsan :
    İkinci kaç oy almış 406 50 Yanıtla
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