Özgür Özel, CHP\'deki ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi.

ÖZEL, ÖN SEÇİMDE KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

Bir kez daha İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı.

"14 MİLYON 850 BİN OY KULLANILDI"

Özel, "1 milyon 653 bin üyemiz sandığa gitti. 1 milyon 750 bin üyemizin, 1 milyon 653 bini sandığa gitti. Oy kullanmaya zaman yetmedi, zarf yetmedi, pusula yetmedi. Henüz tüm sandıklar açılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 210 bindir. 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, İmamoğlu'nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerinde" ifadelerini kullandı.