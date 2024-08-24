Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Politika

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler "Hangi yöreye ait?" diye soruyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Çok net. Değilim. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt verdi.

ÖZEL: CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM

Özel, "Çok net. Değilim. Ben, daha önce de anlattım. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ADAY TARTIŞMALARINI KENARA BIRAKMALIYIZ"

Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçen sefer 6'lı masa sürekli bu gündemle meşgulmüş gibi göründüğü için çok zarar gördü. Aday tartışmalarını kenara bırakıp, bu ülkeyi hangi kadrolarla nasıl yöneteceğiz? Bizim tüzüğümüz, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçim, temayülle belirler. Benim gönlümden geçen tüm üyelerin ön seçim sonucunu bildirmektir. Cumhurbaşkanı adayına tek başına karar vermektense bu daha iyi. Biz 1,6 milyon üyemize sorduk, sonuç bu deriz. Son derece çoğulcu yerden bakıyorum. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım. Üyeye kendinizi emanet edin, bakın hayat ne kadar kolay."

"KILIÇDAROĞLU İLE ÇOK DAHA YAKIN ÇALIŞABİLİRİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu ile çok daha yakın çalışabiliriz. Kıbrıs'a davet ettim, gelemedi. CHP Genel Başkanlığı'na kimse tesadüfen gelmez ve görevin kattıkları kitaptan öğrenilmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağlaması çok değerli. Yerel seçimlerden önce ve sonra kendisini ziyaret ettim. Kemal Bey'in ağzından bana söylenmiş bir eleştiri duymadım.

"BEN LİDERDEN ÇOK EKİBE İNANIRIM"

Ben sosyal demokratım. Ben liderden çok ekibe inanırım. Liderin ekibin içinde bir adım önde olduğuna inanırım. Dünyada ülkesine fayda veren bu tip liderler. Bir tip iyi, liyakatli kadrolarla ülkelerini yönetiyorlar. Mütevazi evlerde oturuyor, mütevazi arabalara biniyorlar. Bir tarafta demokrasi bir tarafta tek adam var."