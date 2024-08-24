Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt verdi. Özel, "Çok net. Değilim. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım." ifadelerini kullandı.

24.08.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Çok net. Değilim. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt verdi.

ÖZEL: CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM

Özel, "Çok net. Değilim. Ben, daha önce de anlattım. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ADAY TARTIŞMALARINI KENARA BIRAKMALIYIZ"

Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçen sefer 6'lı masa sürekli bu gündemle meşgulmüş gibi göründüğü için çok zarar gördü. Aday tartışmalarını kenara bırakıp, bu ülkeyi hangi kadrolarla nasıl yöneteceğiz? Bizim tüzüğümüz, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçim, temayülle belirler. Benim gönlümden geçen tüm üyelerin ön seçim sonucunu bildirmektir. Cumhurbaşkanı adayına tek başına karar vermektense bu daha iyi. Biz 1,6 milyon üyemize sorduk, sonuç bu deriz. Son derece çoğulcu yerden bakıyorum. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım. Üyeye kendinizi emanet edin, bakın hayat ne kadar kolay."

"KILIÇDAROĞLU İLE ÇOK DAHA YAKIN ÇALIŞABİLİRİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu ile çok daha yakın çalışabiliriz. Kıbrıs'a davet ettim, gelemedi. CHP Genel Başkanlığı'na kimse tesadüfen gelmez ve görevin kattıkları kitaptan öğrenilmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağlaması çok değerli. Yerel seçimlerden önce ve sonra kendisini ziyaret ettim. Kemal Bey'in ağzından bana söylenmiş bir eleştiri duymadım.

"BEN LİDERDEN ÇOK EKİBE İNANIRIM"

Ben sosyal demokratım. Ben liderden çok ekibe inanırım. Liderin ekibin içinde bir adım önde olduğuna inanırım. Dünyada ülkesine fayda veren bu tip liderler. Bir tip iyi, liyakatli kadrolarla ülkelerini yönetiyorlar. Mütevazi evlerde oturuyor, mütevazi arabalara biniyorlar. Bir tarafta demokrasi bir tarafta tek adam var."

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Metin Boztas: Yaw he he 12 7 Yanıtla
  • Bilgehan Kalkan: Ama bu çok saçma bir açıklama. Bir siyasi partinin genel başkanı eğer başka bir parti adayı desteklenmeyecekse o partinin doğal adayıdır. Sayın İmamoğlu olacak aday anlayabiliyoruz ama o zaman CHP Genel Başkanı olmayı da Sn İmamoğlu hakediyor. 5 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Senden bekleyen kim zaten 8 1 Yanıtla

13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:17:34. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement