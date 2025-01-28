Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken genel başkan Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP üyeleri tarafından belirleneceğini açıkladı. Özel, Yavaş ve İmamoğlu'na da adaylık sürecindeki açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

28.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasının bir bölümünde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine de değindi.

"EKREM VE MANSUR BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum.

Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı, sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına dönüştürmek için harekete geçiyoruz"

"HEPİNİZİ BABA OCAĞINA BEKLİYORUZ"

Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız.

Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş\'a teşekkür etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mahşerin atlısı:
    Ekepenin alacağı oy %14-15 196 42 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    kendin çıksana:) siz de biliyorsunuz sonunu… 39 23 Yanıtla
  • murat2069:
    mucadeleye devam az kaldı seçim şart 29 28 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    La çıksana meydana.... Alayınız bi araya gelseniz, bi cacık olmaz. ŞUNU bilin;seçmen profili değişti,sizin zannettiginiz gibi değil 32 22 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    mansur aday olmazsa sonuç yüne başarısızlık… 29 16 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Kemal geri gelsin diyenler beğensin gelmesin diyenler begenmesinler 23 21 Yanıtla
  • Burak duru:
    Ekrem istemem Mansur ok! Ekremin şaibesi çok, medya maymunu gibi herkes yerini bilsin! 21 9 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    arkadaşlar kimse kendini kandırmasın bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti mülteci kenti oldu Türkiye Cumhuriyeti ekonomik olarak çok kötü durumda Türkiye Cumhuriyeti apoyu serbest bırakmamalı bırakamaz emekli maaşlari ve işçi maaşları kira giderinin altında kaldı son 7 yıldır eflasyonda hep yalan siyaseti.. ülkede herkes suçlu ama akp hukumetinde suçlu yok 17 12 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    özel son dk golü atar ve kendi aday olur. yazın bunu bi kenara 10 9 Yanıtla
  • bedir arslan:
    sende aday belirleleme yetkisi yok ??? 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti - Son Dakika
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