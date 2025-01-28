Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş\'a teşekkür etti

Politika

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

78 kişiye mezar olan otelin müdürü bakın ne demiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasının bir bölümünde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine de değindi.

"EKREM VE MANSUR BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum.

Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı, sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına dönüştürmek için harekete geçiyoruz"

"HEPİNİZİ BABA OCAĞINA BEKLİYORUZ"

Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız.