Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretiyle ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.'' dedi.

11.06.2024 20:19  Güncelleme: 21:52
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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmesinden 1 ay sonra Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaretini gerçekleştirdi. 18 yıl aradan sonra yaşanan bu ilk ziyarette hangi konuların gündeme geldiği ise netleşmeye başladı. Parti kaynaklarından alınan bilgiler ortaya çıkarken resmi açıklama da CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VE EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ

Partisini ziyarete gelen Erdoğan'ı kapıda karşılayan Özel, basına kapalı görüşmede hükümetten taleplerini arz etti. Parti kaynaklardan alınan bilgilere göre Özel, hükümetin başından bu yana yeni yıla kadar zam yapmayacağını vurguladığı asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması gerektiğini belirtti.

ÇAY VE HUBUBAT ALIM FİYATLARI

Özel, emeklilerle ilgili en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ederken çay ve hububatta alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kaldığına işaret etti.

Özel görüşmede ayrıca atama bekleyen öğretmenlerle özel okul öğretmenlerinin sorunlarını gündeme getirdi. Staj ve çıraklık mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler, kira yardımı ve depremzedelerin sıkıntıları da Özel'in Erdoğan'a ilettiği talepler arasında yer aldı.

BAKAN ŞİMŞEK'LE ÖZEL GÖRÜŞEBİLİR

Yine CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Erdoğan ile görüşmesinde ekonomiyle ilgili geniş kapsamda bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirten Özel, adaletli bir vergi sisteminin kurulması için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in düzenleme yapmasını önerdi.

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" düzenlemesinin önemine işaret eden Özel, Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP kadrolarının bir araya gelebileceği teklifiyle karşılaştı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA: NORMALLEŞME TOPLUMDA DA OLUMLU KARŞILANIYOR

Görüşmeye dair CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise ilk açıklamayı yaptı. Görüşmeyi, ülke demokrasisi için son derece önemli bulduğunu belirten Yücel, "İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır." dedi.

"Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız." diyen Yücel, "Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"AÇILAN DİYALOG KANALI BİZİ İLKELERİMİZDEN VAZGEÇİRMEZ"

Yücel, sözlerine şöyle devam etti: "Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz.

Açılan bu diyalog kanalı, bizi inandığımız ilkeli muhalefetten, toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek. Sorunu olan her kesime el uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta, halkımızın partimize verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

GEZİ DAVASI

Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti. Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini önemli buluyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ZAM TALEBİ

Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi."

ÖMER ÇELİK'E "EKONOMİ KAZANIMI" TEPKİSİ

Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in görüşmeyle ilgili açıklamasında geçen "ekonomi kazanımları" ifadesine de itiraz ederek "Sayın Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi toplumun ekonomide bir kazanımı olduğunu düşünmüyoruz. Toplumun çok küçük ve dar bir kısmı lehine geçmişte birtakım gelişmeler oldu ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa da hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP\'den ilk açıklama

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman A: Çok zor.Yapmazlar,emekliyi yine açlığa mahkum etmeye devam ederler.Dinlerler ama kendi bildiklerini okurlar. 47 10 Yanıtla
  • hakan sinan null: yok ya emekli maaşını asgari ücret seviyesi az gelir 30 bin olsun hatta asgari ücret onun altında olsun nede olsa enayi gibi çalışanlar var bu ülkede 19 16 Yanıtla
    ALİÇO null: helal olsun bravo 1 1 Şevki Sünger: emekliden öyle bahsetmişsin ki sanki emekliler terörist . emekli dediğin adamlar 12 000 iş günü yapmış ve devlete vergi vermiş insanlar .bu gün bu haldeysen emeklilerin emekleri sayesinde 0 0
  • yıldıray yanık: Cumhurbaşkanlığı sistemine bu istek. 23546 numaralı emekliye zam isteme teklifi olarak veritabana kayıt edilmiştir. Kayıt arşivi 1 yıllıktır 15 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Genel başkan özgür sana yazılar olsun 2 7 Yanıtla
  • Ankara null: yeni ajan bulundu :) 3 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: maşallah özgür özel çok mutlu, 3 2 Yanıtla

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