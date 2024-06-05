Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var - Son Dakika
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Politika

Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Özel, görüşmenin gelecek hafta olacağını belirterek gününü ve saatini yarın duyuracaklarını söyledi. Özel, Erdoğan'ın Akşener ile görüşmesini de değerlendirerek "Umarım her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz." dedi.

05.06.2024 18:38  Güncelleme: 19:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretiyle ilgili konuştu. Özel, Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceklerini belirterek görüşme saatinin yarın belli olacağını söyledi.

"GÜNÜNÜ VE SAATİNİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihi hakkında da bilgi verdi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Erdoğan'la görüşme tarihimizin gelecek hafta içerisinde olacağı kesinleşti. Yarın gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Bu önemli bir görüşme, ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Normalleşme dediğimiz bir dönem.

ERDOĞAN - AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Ben Meral Akşener'i bayramda aradım. Bunlar insani şeyler. İnsani duygularını kaybeden siyasetçilerin memlekete kazandıracağı hiçbir şey yok. Umarım her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÜZERİNE TİTİZLENİYORUZ"

Biz CHP olarak da kurumsal olarak da Anayasa Mahkemesi'nin üzerine titizleniyoruz. Bazı uygulanan kararların, terk edilen geleneklerin yeni uygulamaların ve bazı süreçlerin ne getirdiğini ne götürdüğünü neleri olumlu, olumsuz etkilediğini siyasetçinin gözetmesi gereken standartları tutturarak bağımsız olması gereken bu kurumun başkanıyla konuştuk.

"DERVİŞOĞLU'YLA ÖZEL BİRBİRİNİN KAŞINI YARSA GARİBANIN KARNI DOYUYOR MU?"

Efendim Müsavat Bey, geçen hafta sonu sert konuştu, bugün de. Biz normalde kimsenin aklından geçmeyen bir şeyi teklif edebiliyoruz. Gerçekten normalinin bu olduğunu düşünüyoruz. Son seçimde çok az belediye kazanmış olabilir. Sadece 2 delegesi olabilir. Biz İYİ Parti'yi bu ülkenin önemli bir siyasi partisi olarak görüyoruz. Biz İYİ Parti'yi önemsiyoruz, çünkü onlara oy veren iyi insanları önemsiyoruz. Yöneticilerin sertleşmesi, iyi insanları kötü insan yapmaz. Ben asla ve asla bu tip tartışmaların içine girmem. Yoksa verilecek çok cevap var. Bundan sizin, bizim, bu ülkenin yoksul, işsiz insanlarının, mutsuz insanlarının ne çıkarı var? Müsavat Dervişoğlu ile Özgür Özel birbirinin kaşını gözünü yarsa bir garibanın karnı doyuyor mu?"

Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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