Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler

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CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlattığı ve ikincisini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. Özel, "Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma" dedi.

16.04.2025 23:28
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlattığı mitinglerin ikincisini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN BAKAN TEKİN'E TEPKİ

Yaşam Vadisi'nde düzenlenen mitinge katılan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili, "Güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞINDA BİR KAZMA VAR"

"Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!

"GENÇLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİ, YARINLARINI TEHDİT EDİYORSUNUZ"

Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin, mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz."

Özgür Özel\'den Bakan Tekin\'e çok sert sözler
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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Han:
    bütün tuşlara basıyor botoxlu 184 106 Yanıtla
  • Mustafa Temizer:
    Bu adam cami duvarına işiyor, ecelini çağırıyor galiba. 161 112 Yanıtla
  • trgyky1978:
    iyicene zıvanadan çıktı böyle giderse adres Bakırköy olacak 157 107 Yanıtla
  • Osman A:
    Chp nin başında da Teneke var Teneke. 151 105 Yanıtla
  • Berat null:
    chp kapatılsın referanduma gidilsin 119 103 Yanıtla
  • Szka788304:
    iktidarı organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset yapanlar organize halde parise içmeye gitti organize konserler verdi organize İstanbul belediyesini soydu içip içip konuşuyor iyce zıvanadan çıktılar yargıda ki bir olay gidersin incelersin avukatlar gerekli savunmasını yapar vallahi bu ülkenin sonu bunların elinden olacak ne liyakat var ne devlet adamlığı şimdi bunu alıp içeri atsan haksızlık yapıldı siyasi operasyon diyecekler ekonomiyi hedef aldılar sen parise gidip içmedin mi halkın parası ile ? bizim halkımıza müstahak seçilsinler de o zaman görün siz bunlar ultra lüx içinde har vurup harman savuruyor sonra ekonomiyi eleştiriyorlar konserlerin patisin hesabını vereceksiniz yolsuzluk yaptığınız paralar halkın parası 117 90 Yanıtla
  • Efem0909:
    Liseye giden çocukları solcu sağcı diye ayırmaya çalışıyorsunuz Yapmaya Çalıştığınız eylemlere katılmıyan çocuklar diğer arkadaşları tarafından dışlanacak Ülkenin siyasetçisi bütünleştirici olmalı ayrıştırıcı değil liselerden ellerinizi çekin 137 56 Yanıtla
  • Selim5467:
    enbasarili öğrencilerin neisi var orda özgür 117 69 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    cuhape nin başına 70 lik boş rakı şişesi koysalar bu botokslu kalfa dan daha fazla iş yapar...bomboş tangır tungur teneke..:::)))) 82 59 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    senden kazma bile olmaz. 65 50 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    En başarılı öğrenciler bu gün Teknofeste katılıp proje yapıyorlar, İHA,SİHA, uçak, gemi yapıyorlar haberiniz yok. 57 49 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    Sayın bakanımızın ne kadar doğru yolda olduğunu görüyoruz. Ancak bu hakaretler için devletim gereğini yapmalı. Yok böyle bir demokrasi. Tükenmişlik ve çaresizliğin resmî bu. 53 52 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Dhkpcenin maşaları olmuşlar 47 41 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    içme bu kadar evladım içme 43 42 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    zırvalamaya başladı . Bunların hepsi aynı bu zihniyette , ahlaksızlar 43 41 Yanıtla
  • Bayram :
    O zaman o baltanin sapi sna grsin özel 31 39 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    yazıklar olsun size verdiğim oya böyle bir muhalefet başkanı olurmu ne konuştuğunu bilmiyor gençleri sokağa döküyor kendi çay kahve içip keyif çatıyor gençlerin sicillerini yazdırıyor İngiliz den medet umuyor sonra biz demokrasi den yanayız diyor senden ne muhalefet başkanı nede parti lideri olmaz 31 30 Yanıtla
  • Murat Zor:
    kazmanın babası sensin. 3 yaşında çocuk beyni 28 30 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Türkiye'nin en başarılı kişileri içeri girenler ise vay halimize, Atatürk'ten sonra niye memlekete yıllardır bir çivi çakılmadıgnın sebebini söylemiş aslında, Allah'tan dışardaki vatan ve din sevdalıları varda ülke için bir şeyler yapıldı 19 30 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    eğer çok başarılı genler bunu yapıyorsa bi hırsızın peşinden koşuyorsa vay halimize onların başındada bi soyla var. millet iradesini kullandı ama gören yok. yeni iradesini yakında görürsün yakında derken iki üç yıla. 21 26 Yanıtla
  • SELO:
    CHP DENİZ BAYKALI MUMLA ARAR OLDU 23 22 Yanıtla
  • [email protected]:
    Eğitim biliminden yoksun, gece kararnameleri ile doçent ve profesör olanlardan bakan yapılırsa sonuç hüsran olur.. Liyakat liyakat liyakat… Peygamber efendimiz boşuna dedemiş, işi ehline verin diye. 27 10 Yanıtla
  • GİANCANA:
    Dediği doğru da, bu şekilde söylemese daha iyi olur du, yoksa dediği doğru.... 19 10 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu işlerle uğraşacağınıza eğitimle ilgilenin üniversite bitirmiş bir dünya teneke gencimiz var, iş yok , ara eleman yok, yabancı dil bilen yok..bir dünya mühendiz, eğitim fakültesi bitirmiş bir çok genç işsiz, bir kısmı asker yada polis olup kendini kurtarmaya çalışıyor.Bir tek tıp fakültesi mezunları için iş var onlarda yabancı dil öğrenmeye çalışıyor , neden aceba.. 22 6 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan:
    Bu nasıl bir genel başkan ne dediğini ne yaptığını biliyor. 10 14 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Sen ingiliz babalarından izin aldınmı konuşurken 4 11 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Troller geliyor gelmekte olan. 10 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Liselere kadarda dusulmez.bu kadarda olmaz.huzur verin vatandasa 1 1 Yanıtla
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