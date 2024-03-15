Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktı" sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin şunları söyledi: "Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı, haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip beyin ekip yeni bir video yayınladı. Her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki 'tamamını bulun.' Görüntüler bulundu 2019'dan diyorlar ki 'Bir iki ay önce oldu.' Ne yapıyoruz? İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kaparo istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili.
Avukat görüntüleri almış sonra demiş ki, 'Bu görüntüleri para karşılığı sizse vereyim.' demişiz ki, 'Hiçbir çekinecek şeyimiz yok.'Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli. Daha bugün diyor ki, 'Bu ittifak birkaç yıl önce balya balya para topluyor' diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen, yazıklar olsun. Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor… Isparta'dan onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı, emekçinin hakkı için kavga edeceğim."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz da dün "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.
Görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada Fatih Keleş ifade verdi. Görüntülerin 2019'a ait olduğunu söyleyen Keleş, o dönem CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek için bina satın alımı sürecinin başlatıldığını ve paralarının bu amaçla verildiğini söyledi.
14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosunun farklı mitinglerde izletilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Mitinglerde gösterilen videoda Kılıçdaroğlu ile montajla eklenmiş PKK lideri Murat Karayılan birlikte gösterilmişti.
Kılıçdaroğlu, o video hakkında "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" diyerek tepki göstermişti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu oyun iyice kirlendi' sözlerine yanıt - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan büyük katliama tepki göstermeyen İslam ülkelerine rağmen dünyanın dört bir tarafındaki sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki önemine de değindi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, 'Bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız' dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri AK Parti'li bir avukat kaydetmiş ve para karşılığı CHP'ye vermiş. Özel, ayrıca Isparta'da yapılacak seçimlerde destek istedi ve emekli maaşlarındaki düşüşü eleştirdi. Gençlerin yurtdışına gitme planlarına da değinen Özel, Isparta'ya hizmet etmek için elindeki imkanları kullanacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin adımlarını engellediğini ve terör örgütünün de huzurun bozulmasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütlerine aktarmadan kullanacak isimler belirlediklerini söyledi ve Hakkari'deki projeler hakkında bilgi verdi.
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