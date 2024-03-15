Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hafta içinde servis edilen para sayma görüntüleri üzerinden eleştirerek "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını sandıkta soracak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kandırabildiğini kandırdı. 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen" dedi.

15.03.2024 19:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktı" sözlerine yanıt verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: 2019'DAKİ GÖRÜNTÜLERİN YALANINA SIĞINIYORSAN VAY HALİNE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin şunları söyledi: "Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kafa kafaya olan seçimde kandırabildiğini kandırdı, haksız bir şekilde bütün televizyonları kullanarak yalan videolarla kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip beyin ekip yeni bir video yayınladı. Her tarafı kapatmışlar bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki 'tamamını bulun.' Görüntüler bulundu 2019'dan diyorlar ki 'Bir iki ay önce oldu.' Ne yapıyoruz? İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kaparo istemiş. Kaporanın sayıldığı yerin bürosu, avukatı AK Partili.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu oyun iyice kirlendi' sözlerine yanıt: 2019'daki görüntülerin yalanına sığınıyorsan vay haline

Avukat görüntüleri almış sonra demiş ki, 'Bu görüntüleri para karşılığı sizse vereyim.' demişiz ki, 'Hiçbir çekinecek şeyimiz yok.'Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli. Daha bugün diyor ki, 'Bu ittifak birkaç yıl önce balya balya para topluyor' diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen, yazıklar olsun. Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor… Isparta'dan onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı, emekçinin hakkı için kavga edeceğim."

CHP'DE PARA SAYMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu oyun iyice kirlendi' sözlerine yanıt: 2019'daki görüntülerin yalanına sığınıyorsan vay haline

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz da dün "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada Fatih Keleş ifade verdi. Görüntülerin 2019'a ait olduğunu söyleyen Keleş, o dönem CHP İstanbul İl Başkanlığının kullanımına tahsis edilmek için bina satın alımı sürecinin başlatıldığını ve paralarının bu amaçla verildiğini söyledi.

MONTAJLANMIŞ KILIÇDAROĞLU VİDEOSU

14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanmış bir videosunun farklı mitinglerde izletilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Mitinglerde gösterilen videoda Kılıçdaroğlu ile montajla eklenmiş PKK lideri Murat Karayılan birlikte gösterilmişti.

Kılıçdaroğlu, o video hakkında "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır" diyerek tepki göstermişti.

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt

Özgür Özel, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu oyun iyice kirlendi' sözlerine yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Kamil Toygar : Ayakkabı kutularından çıkan paralarında bir açıklaması yapılsa 39 9 Yanıtla
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