CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisine taktığı lakabı beğendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Özgür Efendi daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı." sözlerine yanıt verdi. Özel, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve halefi Özgür Özel hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdimi Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi: "Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir.
Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim."
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