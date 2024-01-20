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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine taktığı lakabı beğendi - Son Dakika
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine taktığı lakabı beğendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı.'' sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Özel, ''Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdir'' dedi.

20.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 18:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Özgür Efendi daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı." sözlerine yanıt verdi. Özel, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖZGÜR EFENDİ LİSTENİN EN ALTINA YUVARLANMAYI BAŞARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve halefi Özgür Özel hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdimi Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı." dedi.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Efendi demek kötü bir şey değil, ama önce emeklilere bir şey söylesin

ÖZEL: EFENDİ DEMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi: "Onlardan emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu kadar düşük emekli maaşıyla, bu kadar yoksullukla baş başayken o bana ne lakap takacağını düşünüyor. Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Efendi demek kötü bir şey değil, ama önce emeklilere bir şey söylesin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"EMEKLİLERE BİR ŞEY SÖYLESİN, SONRA KENDİSİNE CEVAP VERECEĞİM"

Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim."

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kendisine taktığı lakabı beğendi
YORUMLAR (2)
  • Şevki Sünger: Bu adam sefte bismillah demirtaşa selam diyerek başladı sözlerine orada kaybetti zaten en baştan milletin derdi demirtaş mı o kadar sorun varken Yanıtla 115 252
  • ayhan ünlü: efendi adama başka ne diyecekti ki Yanıtla 143 182

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine taktığı lakabı beğendi - Son Dakika
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