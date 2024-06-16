Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi iade-i ziyareti sonrası MHP lideri Bahçeli'nin ittifak çıkışına neden olan ve karşılıklı açıklamalarla polemiğe dönüşen süreç sonrası iki liderle ilk kez görüştü. Özel, Erdoğan ve Bahçeli'nin telefonda bayramlarını kutladı.

16.06.2024 16:38  Güncelleme: 17:25
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CHP lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu 16 siyasi partinin genel başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonda yaptığı görüşmelerde, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Liderlerinin şahsında partilerinin tüm üyelerinin ve liderlerin ailelerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Özel, Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş, daha sonra Erdoğan da CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyaret yapmıştı. Gelişme üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteğinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Bahçeli'nin açıklaması üzerine Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var." şeklinde bir ifade kullanmış, ardından CHP'li ve MHP'li isimler arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim iadeiziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iadeiziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı." şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Özel'in buna karşılığı ise "Bu sözleri üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar." ifadeleriyle olmuştu.

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli\'ye bayram telefonu

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