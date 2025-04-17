Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı - Son Dakika
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Politika

Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye '3 T' başlığında buluşma çağrısında bulunarak, ''Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3 T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın'' dedi.

17.04.2025 00:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar genel başkan seçildiği partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, 'her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini' duyurmuştu. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla başlatılan mitinglerin ilki Şişli'de gerçekleşirken, ikincisi için ise Beylikdüzü tercih edildi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE '3 T'DE BULUŞMA ÇAĞRISI

Özel, buradaki konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Gel, sen de varsan 3 T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Var mısın?" dedi.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"BAHÇELİ'YE TARİHİ BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Şimdi Devlet Bahçeli'ye Beylikdüzü'nden hep birlikte sesleniyoruz. Bir sessizlik yapalım. Sayın Bahçeli'ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum, var mısınız? 3 T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Diyorsun ya 'Özgür Özel cevap versin. CHP, Terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Açıkça söylüyorum: Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Var mısın?

"BİZ GÜCÜMÜZÜ HAKLILIĞIMIZDAN, CESARETİMİZİ YOL ARKADAŞLARINA DUYDUĞUMUZ GÜVENDEN ALIYORUZ"

Sayın Bahçeli, ben cesaretimi senin ittifak ortağın gibi ordudan almıyorum. O, orduya güveniyor. Sıkışınca, 'Ordu komutanları dava açacak' diyor. Bize ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor. İşine geliyor 'terörist' diyor, işine geliyor başka iftira atıyor. Ben gücümü Amerika'dan almıyorum. Ben gücümü İsrail'den almıyorum. Ben Trump'a da Netanyahu'ya da karşı çıkabiliyorum. Filistin'in arkasında durabiliyorum. Sayın Bahçeli biz Cumhuriyet Halk Partililer gücümüzü haklılığımızdan, cesaretimizi yol arkadaşlarına duyduğumuz güvenden ve onların temiz, çalışkan ve dürüst insanlar olduğuna kendi namusumuz kadar kefil olabilmemizden alıyoruz. O yüzden senin ittifak ortağının, cunta başı Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği savcının ve savcıların bütün iftiralarını TRT'den sor. Cevabını Ekrem Başkan alınlarının ortasına yapıştıracak canlı yayında.

"'EVET' DE YARIN BAŞKA BİR TÜRKİYE BAŞLASIN"

Sayın Bahçeli, demiştin ki, 'Özgür Özel terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazi yakınlarının rızası alınarak, Meclis'te tüm toplumun temsil edilebildiği şekilde demokratikleşme üzerinden tüm sorunların çözülmesine, Kürt sorununun da çözülmesine, Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesine, artık şehit gelmemesine, anaların gözyaşının durmasına 'evet' diyor."

Özel\'den Bahçeli\'ye dikkat çeken \'\'3 T\'\' çağrısı
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Son Dakika Politika Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Osman A:
    Özel efendi sende 3 T ye evet de.Hırsızlığı Tespit edilenler Tamam demeye,haksız partililerine Tepkiye,O koltuğu Terk etmeye,evet de. 106 52 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    CHP bu ülkenin kanserli organıdır. 97 47 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    hırsızı üçkağıtçıyı tutuksuz niye yargılasınlar. kendini kurnaz mı sanıyon eeyy traktörcü 86 43 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Teröristlerin ipleri senin elinde mi? Bu kendini bayağı bir şey mi sanıyor? Sana en iyi cevabı Erdoğan verir Bekle. 84 41 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Buna çok söylenecek şey var da, bu kadar yüssüzler pess. 64 30 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Beykoz belediye başkan yardımcısı fidan gül suçlamaları kabul etmiş 64 21 Yanıtla
  • Bayram :
    Erdogan sana okkali bi cevap verir, sabirsizlikla bekliyorum grup toplantisi konusmasini Erdoganin.. ve sana verecegi cevabi düsünmez bile cünkü cok basiretsiz etkisiz bir maddesin :) 56 23 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Bu içtikçe sapıtıyor 45 21 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    eko öterse diye bütün telasi bundan habersiz imkan varmi milyarla dolari götürmek 26 13
  • Mehmet özçelik:
    Bahçelşyle ne alakası var yargının. O zaman tutuksuz yargılanınca devlet yargıya el atıyor denmeyecek mi? Adaleti dinamitlemek istiyorlar 37 18 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    yahu bu adam BU CHP hepmi kaos yapacak BU ülkeye hicmi BU ülkenin halkı bu CHP nin sorunundan kurtulmayacak yıllar dan beri BU halka bu ülkeye kötülük yapmaktan başka hicmi bi iyiliği dokunmayacak bu ülkenin parasını alıyor Yemeni yiyor havasını çekiyor suyunu içiyor rakısını içiyor yahu bir gün de bu ülkeye kötülük yapmayın bir günde rahat durun 18 12 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    özgür baskan nedir bu telas ekremle 3 yilda iki kez yan yana feldin ama evladinmis gibi uykularin kaciyor yoksa ekonun konusmamasi icinmi bu telasiniz 16 10 Yanıtla
  • Erol Kurt:
    bu adam tam bir şaka gibi ula 10 gun once dışardan yardım isteyen sen deyilmiydin 14 11 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    özûrlû özerr ha garet 10 12 Yanıtla
  • isa1966_:
    özgür özel sen Bahçelinin eline su bile dönemezsin sen bahçelinin sinirlerini sınamaya gerek yok sen önce içinizdeki pislikleri temizle hırsızların arkasında durmayı bırak önce temizlen ondan sonra Devlet beyin karşısına çık ukala ukala açıklamar yapma önce adam ol 12 10 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    kafaya koydu CHP’yi bitirecek. 8 12 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    CHP.den gelen "bizim başkan çalıyor" ihbarı olursa soruşturma başlatma canını yerim. Jön Türk özgürün diyemediğini ben deyivereyim 10 9 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Terörün sahibi gibi konuşuyor. Jön Türk özgür özel 9 9 Yanıtla
  • soneratak0534:
    özgür bey terör seni dinliyorsa şiödiye kadar bu işe neden el atmadınız demezlermi insana hırsız neden tutuksuz yargılansın 10 8 Yanıtla
  • SELO:
    BUNLAR HIRSIZA SAHİP ÇIKIYOR MİTİNGİNİ NE ZAMAN SONLANDIRACAK. 9 8 Yanıtla
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