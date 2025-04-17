Özel\'den Bahçeli\'ye dikkat çeken \'\'3 T\'\' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekrar genel başkan seçildiği partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, 'her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini' duyurmuştu. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla başlatılan mitinglerin ilki Şişli'de gerçekleşirken, ikincisi için ise Beylikdüzü tercih edildi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE '3 T'DE BULUŞMA ÇAĞRISI

Özel, buradaki konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Gel, sen de varsan 3 T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Var mısın?" dedi.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"BAHÇELİ'YE TARİHİ BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Şimdi Devlet Bahçeli'ye Beylikdüzü'nden hep birlikte sesleniyoruz. Bir sessizlik yapalım. Sayın Bahçeli'ye tarihi bir çağrıda bulunuyorum, var mısınız? 3 T'ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T'ye? Diyorsun ya 'Özgür Özel cevap versin. CHP, Terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Açıkça söylüyorum: Terörsüz Türkiye'ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T'de buluşalım, Türkiye'nin önünü açalım. Terörsüz Türkiye'ye evet. Tutuksuz yargılamaya evet. TRT'den canlı yayına evet. Var mısın?

"BİZ GÜCÜMÜZÜ HAKLILIĞIMIZDAN, CESARETİMİZİ YOL ARKADAŞLARINA DUYDUĞUMUZ GÜVENDEN ALIYORUZ"

Sayın Bahçeli, ben cesaretimi senin ittifak ortağın gibi ordudan almıyorum. O, orduya güveniyor. Sıkışınca, 'Ordu komutanları dava açacak' diyor. Bize ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor. İşine geliyor 'terörist' diyor, işine geliyor başka iftira atıyor. Ben gücümü Amerika'dan almıyorum. Ben gücümü İsrail'den almıyorum. Ben Trump'a da Netanyahu'ya da karşı çıkabiliyorum. Filistin'in arkasında durabiliyorum. Sayın Bahçeli biz Cumhuriyet Halk Partililer gücümüzü haklılığımızdan, cesaretimizi yol arkadaşlarına duyduğumuz güvenden ve onların temiz, çalışkan ve dürüst insanlar olduğuna kendi namusumuz kadar kefil olabilmemizden alıyoruz. O yüzden senin ittifak ortağının, cunta başı Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği savcının ve savcıların bütün iftiralarını TRT'den sor. Cevabını Ekrem Başkan alınlarının ortasına yapıştıracak canlı yayında.

"'EVET' DE YARIN BAŞKA BİR TÜRKİYE BAŞLASIN"

Sayın Bahçeli, demiştin ki, 'Özgür Özel terörsüz Türkiye'ye ne diyor?' Ben terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT'den canlı yayına 'evet' de yarın başka bir Türkiye başlasın. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazi yakınlarının rızası alınarak, Meclis'te tüm toplumun temsil edilebildiği şekilde demokratikleşme üzerinden tüm sorunların çözülmesine, Kürt sorununun da çözülmesine, Türkiye'deki tüm sorunların çözülmesine, artık şehit gelmemesine, anaların gözyaşının durmasına 'evet' diyor."