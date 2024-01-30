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Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var - Son Dakika
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Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren Özel, "Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar ilişkimiz var." dedi.

30.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:38
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, DEM Parti ile yaptıkları görüşmeler üzerinden gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"DEM'LE DİĞER PARTİLER KADAR İLİŞKİMİZ VAR"

Özel, "Bu sabah Devlet Bahçeli, dün akşam Recep Tayyip Erdoğan DEM DEM DEM dediler. DEM diyerek açlığa sefalete katlanın demenin hesabı var. Bizim her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o şekilde ilişkimiz var. Göz önünde buluştuk. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM Parti ile ilişkisi göz önünde neyse arkada da aynı şekildedir. Milletin derdi DEM DEM değil zam zam zam" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yerel seçimlere gidiyoruz. Birileri bizlere hakaretler ederek tahrik etmenin, bu yüzden siyasetin gerginleşmesinin ve esas meselelerin konuşulmamasının hesabında… Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlediğinizde görüyorsunuz. Bugün MHP'nin grubunu dinlediğinizde sayın Devlet Bahçeli'nin üslubundan görüyorsunuz. Büyüğümüzdür, çok önemli bir görevdedir, kızıp da söylese bir şey değil. Prompterdan okuyor. Camdan bu kadar hakaret olunca o hakaretlerin gerçekten içten yapılması değil de bir vazife olarak yerine getirildiği çok belli.

Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
Özgür Özel

"BİZİM DERDİMİZ EMEKLİLERİN HESABINA YATAN AYLIK"

Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Bizim derdimiz, cüzdandaki, pazardaki, mutfaktaki yangın. Bizim derdimiz imkansızlıklardan ötürü, evladına yurt verilemeyen, evladının barınma çözemediği için kaydı dondurup evladını memleketine geri getiren ananın derdi.

CHP Grubu, inançla gayretle devam edin. Doğruları savunmaya devam edin. Yoksuldan yana, emekliden, emekçiden yana el kaldırmaya devam edin. Bu halk, bu millet, kendisinin yanında olanı da emeğini sömürenleri de görüyor. Sizin bu gayretiniz sandığın başına gidince karşılığını bulacak. Bu millet, kendisini aç bırakanlardan, yoksul bırakanlardan hesap soracak.

ERDOĞAN'A ÇAY-SİMİT HESABIYLA SESLENDİ

Hesabı basitleştirerek anlatmak önemli… Tayyip Erdoğan yola çıkarken dedi ki; 'Benim hesabım simit-çay hesabı.' O günlerde yaptığı hesapla verilen maaş, simit-çay hesabına göre 5 kişilik ailenin gelirinin yarısını yutuyordu. Onu gösterdi, oy istedi. Bugün Ankara'da bir tane simit 10 lira, hafta içi 15 yaptılar, 'Seçime kadar yakarsın beni' demiş, 10 liraya geri aldılar. Çay da 15 lira; toplam 25 lira. 5 kişilik bir ailenin çay-simit hesabı 11 bin 250 lira. Emekliye 10 bin lira veriyorsun.

"HAFTAYA 1. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ"

Haftaya bu salon bomboş olacak, bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Haftaya resmi kayıtlara göre 50 bin 783 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. Bir kez daha bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Özgür Özel\'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM\'le de o kadar var
YORUMLAR (5)
  • Mustafa Keskin: ADAMIN KONUŞMASINI NTV YARIDA KESTİ ,, HERHALDE BİR YERDEN EMİR GELDİ HİÇ BİR KANAL KONUŞMASINI YAYINLAMIYOR ,, DİĞER KANALLARA BAKIYORUMDA HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK YAZIK... HABERİN ŞEREFİ BİLE KALMAMIŞ. ŞEREFLİ HABERLER DİLERİM .. Yanıtla 25 23
  • süleyman hakan gökşen: mhp ile ittifak kuracağına DEM partisi ile kurmak daha ehveni şerdir. Yanıtla 27 16
  • necmettin durmaz: dem seni ve partini rehin almış ve ram oldunuz onlara ötesi yok Yanıtla 8 16
  • Ali Kublay: Akp de dahilmi yerel seçimlerde akp ile de fırıldak cewirirmisiniz anlayamadim Yanıtla 3 3
  • Hatice Demirci: İNANMIŞ GİBİ YAPALIMDA AYIP OLMASIN:) Yanıtla 0 3

Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var - Son Dakika
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