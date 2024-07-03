Özgür Özel'den enflasyon rakamlarına ilk yorum: Asgari ücret

Politika

'Tayyip beyi üzmeyen istatistik kurumunun' verilerine göre dahi asgari ücret şu ana kadar 3 bin 850 TL erimiş durumda. Yarından itibaren düşecek diyorlar sanki petrol bulundu, maden bulundu, altın bulundu da düşecek.

Yahu geçen sene bu sıralarda öyle bir saçmaladınız ki aylık enflasyon çok yüksekti, bu ay yine enflasyon yüksek ama baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek bununla vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar.

Baz etkisini vatandaşı yolunacak kaza çevirmişler kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Geçen seneki ağustos verisi çok daha yüksekti. Bu sene ağustos biraz daha düşük gelecek diye görün dezenflasyon süreci başladı.

Vatandaş, enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Enflasyon yüzde 50 ise gelecek sene fiyatlar bugünden itibaren yüzde 50 artar, enflasyon 25 ise 25 artar. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz yüzde 12'lerdeki enflasyonu sırf seçimde tüketici güven endeksi artsın diye olmadık saçmalıklarla yüzde 80'lere kadar getirdiniz.

Bugün Türkiye, AK Parti'nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanmak için yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Yoksuldan alıp zengine verdiniz ve bugün o bedeli ödüyoruz. Enflasyonla ilgili alınması gereken gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan ve dönüp sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor. Bunun cezasını, ceremesini de siyaseten CHP çekecek arkadaşlar" dedi.