Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum

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İBB'ye yönelik yapılan 2. operasyon sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Siyaset tarihinin en büyük düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak, sonra bütün Türkiye'nin anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer İmamoğlu'nun suçluluğuna ikna olursa siyaseti ben bırakıyorum, olmazsa sen bırakıyorsun var mısın? Hatta sana yüzde 25 de avans veriyorum'' dedi.

26.04.2025 15:15
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Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin üçüncüsü Mersin'de gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin gerçekleştiği Yenişehir Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan, eğer savcına güveniyorsan savcının arkasına geç. Ben Ekrem başkana güveniyorum, tam arkasındayım. Seni savcıların sorularını sorsun, benim başkanım canlı yayında yargılansın. Görelim bakalım kim dürüst kim iftiracı var mısınız? Buradan Sayın Erdoğan'a bütün milletin önünde bir büyük teklifte bulunuyorum. Siyaset tarihinin, siyaset tarihimizin en büyük düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak, sonra bütün Türkiye'nin anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer İmamoğlu'nun suçluluğuna ikna olursa siyaseti ben bırakıyorum, olmazsa sen bırakıyorsun var mısın? Hatta sana yüzde 25 de avans veriyorum. Eğer senin savcın haklı çıkarsa ben istifa edeceğim, İmamoğlu'nun haklılığı ortaya çıkarsa sen istifa edecek misin? Var mı cesaretin. Hodri meydan." dedi.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA DARBE GİRİŞİMİ YAPTILAR"

Özel konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Dünyada iki çeşit darbe var; biri sivil bir askeri darbe. Bu ülke ikisini de gördü geçmişte ama bu dünya bugünlerde Türkiye'de olan gibisini görmedi. Geçmişte seçilmiş birisini değil, gelecek seçimin cumhurbaşkanı adayına, CHP'nin, ülkenin kurucu partisinin cumhurbaşkanı adayına, geleceğin cumhurbaşkanına darbe girişimi yaptılar. Bu darbe girişiminin karşısında on milyonlarca cesur yürek, cumhuriyetini, Atatürk'ün emanetini sandığını, demokrasisini koruyanlar vardır.

Her darbenin bir cuntası, bir başı, bir hedefi vardır. Hedef şüphesiz şahıs olarak Ekrem İmamoğlu ama esas olarak sizin iradenizdi. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir, Saray'dır. Silahı ele geçirdiği yargıdır; mühimmatı yalandır, iftiradır.

"OPERASYONU HAFTA İÇİ YAPMAYA CESARET EDEMEDİLER"

Millet deprem gündemim var, benim seçtiğimi getir yerine otursun derken yeni bir operasyona giriştiler. İBB'den üst düzey bürokratların da içinde olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Maksat bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri yalancı şahidi, 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasalar, borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içi yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin dolar yükselmesin. Bu operasyonun içinde ahlak olsa hukuk olsa neden düşsün borsa neden bozulsun piyasalar. Hepimiz atılanın bir yalan, iftira olduğunu, Erdoğan'ın rakibinden kurtulmak için yaptığı bir kumpas olduğunu hepimiz biliyoruz.

"MESELE YOLSUZLUK DEĞİL"

İSKİ buna itiraz etti ve İSKİ Genel Müdürü, buna en temelden itiraz eden kişi olarak Ekrem Başkan'a ziyarette bulundu ve bilgi notlarını sundu. TOKİ'ye inşaatlara ilişkin yıkım kararını yolladı. Bu sabah, 40 gün önceki operasyonda adı olmayan İSKİ'nin genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve imar daire yardımcısı şafak baskınıyla gözaltına alındı. Mesele yolsuzluk değil Kanal İstanbul'suzluk. Kanal İstanbul yoksa Erdoğan yok, onun için saldırıyor arkadaşlarımıza.

Milletin iradesine ve İstanbul'un rantına çökmek istiyorlar. Ekrem başkan içerdeyken Arap kanallarındaki reklamlara Erdoğan başrolde çıktı.

"İSTANBUL'A DA BU MİLLETE DE DOST DEĞİLSİN"

AKOM'un baş koltuğuna İstanbullular Ekrem Başkanı oturttular. Depreme yönelik çalışmaları yürütecek olan da İstanbul'u depremden koruyacak olan da Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızı içeri atmak, depreme karşı İstanbul'u hazırlıksız bırakmaktır. Erdoğan'a sesleniyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu vakitte yılan sokmaz adamı. Deprem kapıdayken sen bu uzmanları topluyorsan İstanbul'a da bu millete de dost değilsin.

Ankara'da dün 30 gencimizi gözaltına aldılar. İstanbul'da 2 bin genci gözaltına almışlardı. 40'ın üzerinde evladımız Türkiye genelinde tutuklu. Gençlerimizin ayrı ayrı alınlarından öpüyoruz. İyi ki varlar iyi ki direniyorlar.

Özgür Özel\'den Erdoğan\'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum
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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Recep Şehitoğlu:
    Hassssktr 12 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    at yalanı seveyim inananı 4 1 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    İmamoğlu suçsuz ama zooorla suç uyduruluyor bu şekilde dünyadaki herkese suç atılabilir ekepe beka sorunudur derhal kapatılmalı 2 3 Yanıtla
  • k K:
    Suçlu çıkarmak için delil üretiler ve üretecekler? Neden öyle konuşuyor . Atatürk Õzgür Abi siyaseti bırakırım diye. nede olsa Hakim de Saray Savcı da saray. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet BABAT:
    sen kimsin ki çapın ne hain 1 1 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Ucuz siyaset adamı aklınca siyaset yaptığını zannediyor adam zaten suçlu çıkarsa sen hangi yüzle bu milletten oy isteyeceksin 1 0 Yanıtla
  • 251351Ng:
    bu söylediğine kargalar bile güler. ayrıca sen bıraksan ne olur, bırakmazsan ne olur.zaten emanetçisin. 0 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    İyide masum veya suçlu olduğu ile ilgili kimse ilgilenmiyor ki. Chp'liler suçlu da olsa O'na oy verecek,Ak partililer masum da olsa O'na oy vermeyecek. Hırsız bizdense hırsızlık o kadarda suç değil ülkemizde 0 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    O zamn bugün istifa et oteldeki kameranın bantlanması suçlu olduğunu göstermiyormu kameranın bantlanmasının nedenini açıklasana 0 0 Yanıtla
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