Özgür Özel\'den Erdoğan\'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın

Serkan Güngör:

aynen oyle.. ben daha oncesi de dedim . sen yaz ciz karsi ne diyor haberimz yok.. isiniz gucunuz 599 suc at halk "var var bir seye" ikna olsun taktikleri.. yayinlansin yureginiz var ise . halk tecrubeli ne aci gunlerdi ergenekon ile devletin bilgilerini abd ye kaptirdiniz daha nice sey .. gizli tanik zirvasi da ne ya.. ne gizlisi.. uzay yoktur ben gizli tanigim.. . gizli tanik var uzay yokmus. İnsallah kimseye zarar zuyan gelmeden gecer gider bu ateslenen fitil .. ha unutmadan : erken secim hemen.