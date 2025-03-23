Özgür Özel'den Erdoğan'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Erdoğan'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın

Özgür Özel\'den Erdoğan\'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, savcılığa ifade veren Ekrem İmamoğlu için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde ''Erdoğan rakibinden korkmuyorsa buradaki yargılamaları TRT'den versin'' açıklamasında bulundu.

23.03.2025 00:37
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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN'A GELDİ

İBB Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

ERDOĞAN'A TRT ÇAĞRISI

Adliye içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren Özel, "Kötü niyetli hazırlıkla ilgili bize bilgi gelmedi. Bir aklı selimin hakim olacağına ve buradan İstanbul'un iradesine bir saldırı yerine aklı selim çıkacağına inanıyoruz. Elbette yargılama olacak, Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle yeri yerinden oynattılar" dedi.

Özel ayrıca "Rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamaları TRT'den versin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Erdoğan'a TRT Çağrısı: Rakibinden korkmuyorsa yargılamalar yayınlansın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • dkmbhr6zsq:
    sen kim oluyorsun da istekte bulunuyorsun. sen dua et bir sorun çıkmasın. çıkarsa sende içerlesin. turuklama olmasa bile zorla olduracaksınız isteğiniz o zaten. şikayetleri yapan çekemeyen sensin. yıllardır genel merkezdesin. ne değerin vardı ki. İmamoğlu. seni başkan yaptı İBB nin paralarıyla sende müştereksin 66 639 Yanıtla
  • Aziz Can:
    bunu dinliyenler bunun yanına gelenler harbi keriz ulan ekonomi kötü kiralar çok pahalı aşaya çekeceksiniz diye sokağa dokulsenize suçlu için bu kadar gösteriş yapmak için oraya geleceğinize 61 426 Yanıtla
  • Serdar Er:
    Hadi lan oradan Sen önce Açıklama yap kartında yolsuzluk var mı terörist var mı Onların açıklamasını yap 43 305 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ibibiğin paçaları tutuştu, çünkü yaptığı sokak çağrısı önünde sonunda onu da tekfurun durumuna düşürecek tıpkı hendek provakosyonlarını tertiplwyen selo gibi.. 39 269 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    La senkimsin? Koskoca Türkiyenin Cumhurbaskani senimi dinleyecek hadi yürü git isini yap. Zaten Partinin icine ettiniz. Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. 27 250 Yanıtla
  • Tony Montana:
    BU HAVADA SOGUK SUYU YİYEN CAHİLLERE YAZİK BU ZİHNİYETİN PESİNDELER RABBİM YARDİMCİNİZ OLSUN GENÇLER 22 196 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    aynen oyle.. ben daha oncesi de dedim . sen yaz ciz karsi ne diyor haberimz yok.. isiniz gucunuz 599 suc at halk "var var bir seye" ikna olsun taktikleri.. yayinlansin yureginiz var ise . halk tecrubeli ne aci gunlerdi ergenekon ile devletin bilgilerini abd ye kaptirdiniz daha nice sey .. gizli tanik zirvasi da ne ya.. ne gizlisi.. uzay yoktur ben gizli tanigim.. . gizli tanik var uzay yokmus. İnsallah kimseye zarar zuyan gelmeden gecer gider bu ateslenen fitil .. ha unutmadan : erken secim hemen. 141 18 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    vallahi ortamı bulunca bu insanlar ne boş konuşuyor. laf olsun torna doksun millete gaz. gerçi gazı yiyen dışarda kendileri içeride kahve yudumlar. filler tepişir çimenler ezilir 14 60 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    merak etme videoları vardır yayınlanır 11 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    rakip mi? ahahahaa. adamın hayatı gibi diploması da sahte haberin yok heralde 1 5 Yanıtla
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