Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme

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Son dönemdeki çıkışlarıyla siyaset gündeminden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı vekillerin kurultay tartışmasına ilişkin göndermede bulunan Özel, ''Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın'' dediği ifade edildi.

04.12.2024 14:45  Güncelleme: 14:59
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Siyaset gündeminden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere uyarı geldi. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 2025 yılı merkezi bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin yol haritası görüşüldü. Nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİLLERE GÖNDERME

Habertürk'te yer alan habere göre toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı. Özel, son dönemde CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin kurultay tartışmasına ilişkin açıklamalarına da göndermede bulundu. Özel'in "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dediği belirtildi.

MUHALİF VEKİLLER SÖZ ALMADI

Toplantıda muhalif milletvekillerinin ise "Zaten söylediklerimiz dikkate alınmıyor" düşüncesiyle söz almadıkları kaydedildi.

Özgür Özel\'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu\'na yakın vekillere gönderme

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bu Halk Fırkası biiznillah yerle yeksan olacak, Türk milleti tokatı sandıkta vuracak. 9 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme - Son Dakika
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