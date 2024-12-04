Özgür Özel\'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu\'na yakın vekillere gönderme

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Siyaset gündeminden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere uyarı geldi. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 2025 yılı merkezi bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin yol haritası görüşüldü. Nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİLLERE GÖNDERME

Habertürk'te yer alan habere göre toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı. Özel, son dönemde CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin kurultay tartışmasına ilişkin açıklamalarına da göndermede bulundu. Özel'in "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dediği belirtildi.

MUHALİF VEKİLLER SÖZ ALMADI

Toplantıda muhalif milletvekillerinin ise "Zaten söylediklerimiz dikkate alınmıyor" düşüncesiyle söz almadıkları kaydedildi.