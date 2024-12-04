Siyaset gündeminden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere uyarı geldi. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 2025 yılı merkezi bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin yol haritası görüşüldü. Nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı. Özel, son dönemde CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin kurultay tartışmasına ilişkin açıklamalarına da göndermede bulundu. Özel'in "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dediği belirtildi.
Toplantıda muhalif milletvekillerinin ise "Zaten söylediklerimiz dikkate alınmıyor" düşüncesiyle söz almadıkları kaydedildi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme - Son Dakika
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